Candidaţii care şi-au încearcat, astăzi, a doua oară şansa la bacalaureat au dat peste romanele lui Liviu Rebreanu, Camil Petrescu şi memoriile unei actriţe printre subiecte. Mulţi vor diploma, dar nu mizează pe nota de la română.

"Am făcut și meditații, am și încercat să mă învăț singur acasă. Doamne ajută, ce să zic", a spus Darius.

"Eu unu am nevoie de 5 pur și simplu, dar am nevoia de el ca de plasă de salvare", a mărturisit şi Bogdan.

Candidații de la Real au avut de scris un eseu de cel puțin 400 de cuvinte despre un text scris de Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu.

Articolul continuă după reclamă

"Am scris 200 de cuvinte. Nu am știut chiar să scriu totul. Am scris cât să punctez", a spus alt candidat.

Cei de la Uman au avut de caracterizat un personaj din operele lui Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu, plus un text din memoriile actriței Maria Filotti.

Bogdan: Am venit doar ca să fie, dar la subiectul 3, Liviu Rebreanu nici nu mai știu ce-a scris, parcă Ion. La română au fost multe opere, cam greu să le înveți pe toate.

Reporter: Și Camil Petrescu ce a scris?

Bogdan: Bravo. Ce-a scris, băi, Camil Petrescu? Ce-a scris Camil Petrescu? Știu că a mai fost și prin liceu pe la noi.

"Nu m-am pregătit extraordinar de wow. Eu zic că o să fie ok totul. La Română m-am axat destul de bine, mi-a picat ce am învățat", a mărturisit alt candidat.

Candidații au intrat în sălile de examen cu emoții și cu speranța că de data aceasta vor avea... noroc.

La sesiunea din toamnă au revenit în sălile de examen peste 33.000 de elevi care fie nu au promovat, fie nu s-au prezentat la probele din vară. Dintre aceștia, doi din trei sunt absolvenții promoției actuale.

Ca să treacă examenul, candidații trebuie să ia cel puțin 5 la fiecare probă și să aibă media finală minimum 6.

"Nu știi niciodată când îți trebuie bacul. Mai mult pentru asta am venit, pentru diplomă. Nu mi-a picat ceea ce am învățat anul trecut", a recunoscut un candidat.

"M-ar ajuta puțin. Dacă vreau să deschid o firmă sau ceva, să am BAC-ul luat, că mă ajută parcursul. Sau dacă vreau să mă angajez undeva, să am diploma", a spus alt candidat.

Mâine urmează testul la matematică sau istorie, în funcție de profil, iar miercuri, proba la alegere. Rezultatele vor fi anunțate marțea viitoare.