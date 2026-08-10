Am văzut că se poartă deja ca, la festivaluri, marile nume din industrie să își facă apariția cu elicopterul. Ei bine, se poate, aparent, și dacă nu ești superstar. În Constanța, un elicopter a aterizat în curtea unui centru de echitație pentru a prelua o tânără, fiica unui cunoscut om de afaceri din județ. Și totul s-ar fi întâmplat fără știrea sau acordul complexului.

Cum nu a fost nici scenă de film și nici preluare de urgență, polițiștii au deschis o anchetă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

"Vin elicoptere și nu anunță, totul e distrus, totul e distrus. Șezlonguri zburate în piscină peste copii, peste toată lumea, așa ceva este inadmisibil, nu se poate, cineva trebuie să răspundă. [...] Copii speriați, lume panicată, șezlonguri zburate în cap, așa ceva nu", spune un martor.