Apar noi detalii despre atacul asupra ambulanţei din Cluj! Achetatorii au aflat că şapte tineri au fost în spatele asaltului. O femeie este cea care l-a rănit pe şoferul autospecialei. Totul a pornit de la câţiva copii care şi-au alertat părinţii că prin localitate umblă "ambulanţa neagră". Isteria s-a propagat din mediul online în comunitate. Un fenomen periculos pentru care nu avem o lege, doar un proiect blocat în Parlament.

Acesta este clipul care a declanşat isteria în localitatea Recea Cusur. Este filmat chiar de unul dintre agresori înainte de revoltă. Practic de aici a pornit scânteia. Oamenii s au înarmat cu bâte, topoare şi pietre şi au aşteptat să treacă Salvarea. Şi au pus maşinile de a curmezişul şoselei ca să blocheze trecerea. Procurorii au indentificat şapte persoane care au atacat ambulanţa aflată în misiune. Asaltul a durat cinci minute. Anchetatorii au aflat că bărbatul de la volan a fost rănit de o femeie care a aruncat cu un bolovan în geamul care s-a făcut ţândări. Este arestată şi acuzată de lovire.

Atacatorii erau convinşi că autospeciala este o aşa-zisă "ambulanţă neagră"

Camerele de supraveghere au surprins cursa ambulanţei. Şoferul a condus deşi era grav rănit la un ochi până la spital unde a intrat direct în sala de operaţie. "În momentul ăla mi-a sărit ciob în ochi. În mers, eram în mers. Ca prin ceaţă am venit până la Cluj", a declarat Florin Cîmpean, ambulanţier. Azi, ambulanţierul a fost din nou opreat. "A fost supus la o intervenţie de resutură a unei plăgi a corneei. Nu pot să vă spun cu precizie cât anume va fi afectată vederea în urma acestei agresiuni", a declarat Simona Nicoară, sef secție Oftalmologie. Mascaţii i-au ridicat de acasă pe toti cei implicati in atac. Cei sapte sunt arestati.

Articolul continuă după reclamă

Atacatorii erau convinşi că autospeciala este o aşa-zisă "ambulanţă neagră". Isteria a cuprins toată comunitatea. Conform unor surse Observator, în aceea seară, o femeie a sunat la 112 şi a cerut să vorbească cu poliţiştii. A spus că pe uliţele satului este o salvare care răpeşte copii. "Să le ia organismul din ei", spune mama unuia dintre suspecţi. "A venit ambulanţa de nenumărate ori, le-a făcut tratamente. Diferenţa a făcut-o că a fost alt model de ambulanţă, modelul nou şi Tiktokul", a declarat Laurian Alexandru Rus, primar Recea Cusur. După atacul din Cluj, sindicaliștii cer ca serviciile de ambulanţă să fie încadrate de urgenţă în categoria condițiilor deosebit de periculoase. Nu e prima dată când trec prin astfel de situatii.

"Eram pe teren. Tensiunea era foarte mare, bineînţeles că în anumite zone considerate zone cu risc te duceai cu teamă pentru că oricând putea să apără o situaţie în care, populaţia indusă în eroare de astfel zvonuri neverificate niciodată, să devină agresivi", a declarat Alis Grasu, managerul SABIF. Legenda urbană a ambulanţei negre revine periodic încă din anii '60. "Intră în categoria pe care eu o numesc povești nemuritoare sau conspirații nemuritoare. Are foarte mulți ani în spate. Deci nu sunt surprins de faptul că ea apare", a declarat Dan Petre, sociolog. Acum, isteria e mai greu de controlat pentru că se propagă pe reţelele sociale.

Acesta este doar unul dintre clipurile care s-au rostogolit pe Tiktok în ultimele zile. În realitate, autorul a folosit un audio din 2022 şi l-a prezentat ca fiind actual. în 2018 în Capitală zeci de oameni s-au organizat şi au atacat o scriitoare. Femeia folosea o autospecială veche iar pe facebook a apărut informaţia că ar conduce o "ambulanță neagră". Acum răspândirea ştirilor false se pedepseşte doar în situaţii extreme. "Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false dacă prin acesta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la cinci ani", a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt Poliţia Română.

"Fenomenul acesta al dezinformării și al manipulării prin diverse platforme digitale sau din social media sunt au devenit extrem de periculoase. Legislația trebuie înăsprită. Trebuie să creăm un sistem de monitorizare", a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății. Un proiect de lege privind combaterea manipulării online a fost adoptat anul trecut de senat, dar e blocat în Camera Deputaţilor. Actul normativ prevede eliminarea conținutului ilegal în cel mult 15 minute de la publicare și limitarea postărilor care instigă la ură sau violență ori dezinformează.