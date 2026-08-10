Cel puţin 13 oameni au murit, iar 75 au fost răniţi după un bombardament ucrainean de proporţii în Rusia. Kievul a început acolo un atac pe două fronturi - economic şi militar. Surprinsă de amploarea loviturilor, Moscova a acuzat imediat ţara noastră că ajută Ucraina şi a avertizat NATO că se apropie de o confruntare directă cu Rusia, tot din cauza sprijinului acordat lui Zelenski.

Ucraina a lansat un atac devastator cu drone kamikaze asupra rafinăriei Nijnekamsk, care are rol crucial în exporturile de petrol ale Rusiei. Complexul petrochimic a fost înghiţit de flăcări, iar cerul s-a întunecat din cauza coloanele de fum negru. Apărarea antiaeriană rusă susţine că a doborât peste 450 de aparate de zbor, dar multe au zburat neobservate sute de kilometri pe deasupra caselor.

Bombardamentul a avut loc la 1.200 de kilometri de linia frontului, într-o regiune bogată în resurse naturale, cu două rafinării şi un mare complex petrochimic. Explozii au fost şi în Belgorod, la graniţa cu Ucraina. 13 oameni au fost răniţi, după ce locuinţele lor au fost lovite de drone. Ţinta ar fi fost un sediu al serviciilor secrete ruseşti.

"Războiul Rusiei se va simți din ce în ce mai mult chiar acasă la ei, în Rusia. Operațiunea îndreptată împotriva rafinăriilor de petrol rusești continuă, iar ruşii simt efectele. Au fost lovite, de asemenea, sisteme rusești de rachete antiaeriene și stații radar", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

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Bombardamentele fac parte din campania prin care Ucraina vrea să distrugă economia Rusiei şi reţelele logistice din Crimeea care alimentează frontul. În replică, armata rusă a lansat bombe asupra oraşului Zaporojie. 24 de oameni, printre care un copil de 10 ani, au fost răniţi.

"Tocmai ajunsesem cu mașina, o oprisem şi bang! A fost îngrozitor. Pe acoperiș, bang! Soţia țipa. A durat ceva timp până am reușit să îmi scot soţia din mașină", a povestit un martor.

Pentru a susţine ritmul confruntărilor, Rusia ar fi apelat din nou la ajutorul Coreei de Nord. Kievul avertizează că Phenianul se pregăteşte să trimită 50.000 de soldaţi în sprijinul Moscovei.