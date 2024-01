Vezi și

Rareş şi Cosmin sunt nativi digitali, însă au o pasiune din alte vremuri. Au venit în Capitală de la Braşov pentru a vâna viniluri de colecţie.

Afacerea lui Constantin cu viniluri

"Cel mai mult ascult rock şi de curând am început să ascult şi trupele româneşti, de exemplu, Holograf. Am primit o colecţie de la bunica mea şi mi-am găsit câţiva prieteni care şi ei ascultă", povesteşte Rareş, colecţionar. "Colecţionez de curând. Sună altfel faţă de modul clasic, digital, pe care-l avem. Rock, jazz, blues", spune şi Cosmin, colecţionar.

Constantin s-a transformat din colecţionar în antreprenor. A strâns peste 10 000 de viniluri, o adevărată istorie a muzicii bune, şi acum are un magazin în care pasionaţii pot găsi aproape orice visează.

"Mi-am dat demisia de la job şi practic am deschis acest magazin. Cele mai căutate în acest moment sunt discurile cu muzică lăutărească, pop rock internaţional şi discurile cu poveşti. Începând cu zece lei", spune Constantin Vasile, proprietar magazin de viniluri.

Cele mai scumpe discuri de vinil: 700 de lei

"Printre cele mai scumpe viniluri din acest magazin este un vinil cu Dan Armeanca. Practic, este singurul care mai este la vânzare în România şi costă 700 de lei", transmite Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Numărul celor care încep să aprecieze sunetul de pe vinil creşte de la un an la altul. În 2022, pentru prima dată din anii '80, numărul vinilurilor vândute l-a depăşit pe cel al CD-urilor, în Statele Unite.

La Târgul din acest weekend din Capitală au venit sute de oameni. "Din ce în ce mai multă lume îşi dă seama că un produs autentic şi în speţă muzica sunt cel mai bine colectabile în variantă fizică. Un disc vinil. Rock-ul în principiu aş spune că ar fi cel mai vândut gen, jazzul, punk&soul", crede Alexandru Drăgănescu, expozant viniluri.

"Este o calitate mai bună a sunetului şi te obligă cumva să asculţi un album cap-coadă. Am găsit un album cu Johnny Răducanu, pe care mi-l doream de foarte mult timp, este din 1982", spune un român.

Dacă vrem un disc de calitate, specialiştii ne recomandă să ţinem cont de câteva criterii: provenienţa sa, anul fabricaţiei şi ediţia din care face parte. Starea vinilului este la fel de importantă. "Preţul unui vinil este redat şi de calitatea presei. Cele mai bune sunt fabricate în Japonia, dar sunt şi cele mai scumpe, urmate de cele americane sau de cele britanice", adaugă Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Revolver" al formaţiei The Beatles este unul dintre cele mai bine vândute viniluri din istorie. Iar "The Black Album" al cântăreţului Prince este printre cele mai râvnite. Un exemplar din "God Save The Queen", vinilul lansat cu ocazia Jubileului de Argint al Reginei Elisabeta a II-a, poate costa peste 16.000 de dolari.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰