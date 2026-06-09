Un cutremur de o magnitudine istorică a lovit luni în largul coastei de nord-vest a Cubei, conform rapoartelor oficiale, zguduind zone din Cuba, Mexic și Florida care, de obicei, nu sunt predispuse la cutremure.

Cuba, lovită de cel mai puternic cutremur din ultimii 150 de ani - Profimedia

U.S. Geological Survey (USGS) a măsurat cutremurul la o magnitudine de 6,1 la o adâncime de 26 km, iar epicentrul său la 104 km vest-nord-vest de Mantua, Cuba, la aproximativ două până la patru ore de mers cu mașina de capitala Havana, relatează Reuters.

Cutremurul de luni a fost neobișnuit pentru această zonă din Caraibe, a declarat Paul Earle, seismolog la USGS, menționând că seismul s-a produs în interiorul unei plăci tectonice, unde cutremurele sunt de obicei mai dispersate și mai puțin frecvente decât atunci când apar de-a lungul limitelor plăcilor.

Un cutremur atât de puternic nu a mai lovit la 322 km de cutremurul de luni din 1880, când un cutremur de 6,0 a lovit lângă San Cristobal, Cuba, a spus Earle. Autoritățile nu au raportat încă pagube majore sau victime, dar cutremurul a stârnit îngrijorare în Cuba, unde decenii de criză economică au lăsat clădirile într-o stare gravă de degradare. Penele de curent pe scară largă, continue în întreaga regiune, au îngreunat comunicațiile.

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"A fost puternic. Nu am mai simțit niciodată așa ceva", a spus Yusmila Hernandez, în vârstă de 44 de ani, la casa ei din Pinar del Rio, în vestul Cubei.

"Oamenii au fugit afară, toată lumea speriată. Nici măcar nu pot explica. A fost ca și cum nu s-ar fi simțit vreodată un cutremur aici", a spus Hernandez.

USGS a raportat că zguduiturile au fost resimțite și în Florida. În Mexic, cutremurul a fost resimțit în centrele turistice Cancun, Playa del Carmen și Tulum, pe peninsula Yucatan a țării. Locuitorii și lucrătorii din centrul orașului Cancun, neobișnuiți cu cutremure puternice, au evacuat clădirile.

Protocoalele de urgență au fost activate în statele Yucatan și Quintana Roo din Mexic, dar nu au fost încă raportate pagube, au declarat guvernatorii statului pe rețelele de socializare.

Nu a fost emisă nicio avertizare sau alertă de tsunami după cutremur, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al SUA.