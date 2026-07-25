Scumpirea carburanților poate ajunge în magazine. Ce produse ar putea costa mai mult

Scumpirea carburanților nu se oprește la pompă. Costurile tot mai mari riscă să aibă efectul unui bulgăre de zăpadă, care va duce la noi creșteri de prețuri. De la alimente și până la produse de larg consum, efectele s-ar putea resimți în buzunarele tuturor.

Produsele în cazul cărora ambalajul și transportul au o pondere mare în costul final sunt cele mai expuse. Dacă vorbim despre produsele cu expunere maximă, trebuie să ne referim la băuturile răcoritoare, apa îmbuteliată și, în egală măsură, la detergenți, produse de curățenie și produse cosmetice. Vorbim despre produsele ambalate în plastic.

O expunere medie vor avea, potrivit specialiștilor, produsele din categoria conservelor, produselor congelate, lactatelor și cărnii. Trebuie spus că transportul frigorific este factorul care influențează prețul în acest caz.

Transportul frigorific este cu atât mai scump cu cât crește prețul motorinei. Ultima scumpire trebuie punctată. Ieri, motorina standard a ajuns la prețul de 9,90 de lei pe litru, în timp ce motorina premium a ajuns la 10,71 de lei pe litru.