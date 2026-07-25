Nicio masă fără pește! E o deviză tot mai greu de respectat în zilele noastre. O echipă Observator a luat la rând pescăriile și restaurantele din cel mai mare oraș dunărean și a verificat cât costă peștele din Dunăre și cât costă cel din import. Cererea mare face ca prețul speciilor din Dunăre să se apropie de cel al peștelui adus de peste mări și țări. Asta pentru că locurile bune de pescuit sunt tot mai puține, iar capturile tot mai mici de la an la an.

Pe grătar, la cuptor, în saramură sau în celebrul borș, gălățenii preferă peștele de Dunăre. Spun că e mai bun, mai dulce și mereu proaspăt. Doar că nu se mai găsește ca în urmă cu ani de zile.

"Prețul peștelui de Dunăre este mai mic decât al celui din mare. Este cel mai căutat în această zonă a țării, cel puțin, motiv pentru care se găsește și în cantități mult mai mici", explică reporterul Observator Adrian Obreja.

În vitrinele pescăriilor din Galați găsești atât pești din Dunăre, cât și specii de import. Pentru un kilogram de crap, cumpărătorii plătesc între 30 și 35 de lei, somnul costă între 40 și 50 de lei, iar șalăul ajunge la 50 de lei kilogramul. Peștele de import e sensibil mai scump. Bibanul se vinde cu 61 de lei kilogramul, dorada cu 69 de lei, iar calcanul ajunge aproape 120 de lei kilogramul.

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"Merge mai bine peștele nostru de Dunăre, cantitatea care este, este suficientă pentru perioada verii. Avem șalău, somn, crap și caras" spune Maria Neagu, vânzătoare.

La restaurant, porția de pește, pornește de la 52 de lei.

"Gălățenii îl preferă pe cel de Dunăre, este mult mai dulce. Este Dunărea aici, e mult mai gustos, cel de mare este mai sărat" spune Flavia, bucătar.

Anul acesta, capturile sunt mai mici decât în alți ani.

"Pește în Dunăre cam greu. Nu se prinde pește decât ocazional, foarte puțin, cote foarte scăzute, surprinzător, deși a plouat destul. Nu mai există rezervorul prin care Dunărea dădea pești, se înmulțea" spune Gicu Caraman, pescar.

România importă peste 100.000 de tone de pește și produse din pește anual.