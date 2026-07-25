Se deschid traseele de coborâri cu bicicleta, în masivul Postăvarul. Pregătirile în parc sunt pe ultima sută de metri. Amatorii de downhill - coborârile în viteză pe trasee accidentate, special amenajate cu obstacole - aşteaptă cu nerăbdare să se bucure de activităţile în natură. Pasionaţii sunt sfătuiţi să nu se aventureze pe trasee pe care nu le cunosc pentru a evita eventualele pericole.

Sunt șase trasee în bikepark-ul amenajat în masivul Postăvarul. Au lungimi între 1,1 și aproape șase kilometri, cu diferențe de nivel între 187 și 578 de metri. Peste iarnă, au căzut copaci și liniile de coborâre au fost degradate în unele locuri; plasele de siguranță și obstacolele artificiale au și ele nevoie de întreținere.

”Ele sunt construite din elemente naturale cum ar fi pământ, lemn se deteriorează, evident de la precipitaţii, apar şanţuri, apar găuri, mai cade câte o creangă, mai cade câte un copac. Se repară suprafaţa, se aduce la o suprafaţă cât se poate de netedă pe traseele uşoare, se mai greblează, se mai taie vegetaţia”, spune Alexandru Mititean, manager bike park.

Parcul este potrivit pentru cei care s-au mai dat cu bicicleta prin pădure și au experiență pe astfel de trasee de coborâre. Traseele albastre sunt ușoare, cele roșii au dificultate medie, iar cele negre sunt foarte dificile.

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”Abia aştept să se deschidă, deoarece sunt traseele aşa de fain amenajate, mai ales de primărie şi am auzit că weekend-ul ăsta se va deschide. Eu şi prietenul meu abia aşteptăm să mergem sus să ne dăm!

”Trebuie să fie curăţate, să ai grijă pe ele, să nu sari de cel mai greu traseu că dacă eşti începător şi te duci pe cel mai greu traseu s-ar putea să te accidentezi, să cazi”, spun bicicliștii.

Alegerea traseului în funcție de experiența fiecărui iubitor de downhill este foarte importantă. La fel de important este și echipamentul de protecție, care nu trebuie să lipsească.

”Închiriatul unei biciclete pe toată ziua, biciclete electrice 450 de lei şi 350 de lei o biceletă de downhill. (Cine vine de obicei din experienţa ultimilor ani pe astfel de trasee?) În mare parte copilaşi. Acum de când se deschide şi bike parcul, oameni de toate vârstele începând de la 20-35-40-60 de ani, deci de toate categoriile”, spune Adi Marcu, administrator centru închirieri.

”Cei care sunt hotărâţi să vină şi n-au mai fost niciodată trebuie să se informeze, zic eu destul de bine despre ceea ce se întâmplă acolo. Să-şi aleagă traseele pe care cred ei că le stăpânesc. Să nu exagereze, poţi începe linişrtit pe albastru şi să ajungi la un moment dat pe un traseu negru, asta nu cred că împiedică pe nimeni”, spune Dan Ghiță, viceprimar Brașov.

Preţul pentru închirierea pe toată ziua a unei biciclete electrice costă 450 de lei, iar pentru una de tip downhill - 350 lei.