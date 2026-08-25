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Curs BNR, 25 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.08.2026, 13:07 | Modificat la 25.08.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 25 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape o jumătate de ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6099 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2534 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5014 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1425 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 49 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,7469 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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