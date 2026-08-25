Curs BNR, 25 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 25 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape o jumătate de ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6099 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2534 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5014 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1425 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 49 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,7469 lei.