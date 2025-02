"Acum 4 ani plăteam în lunile de iarnă undeva la 400 de lei pe lună, următorul an 600, anul trecut o mie, iar anul ăsta 1.450", a spus un locuitor din Sectorul 3.

Facturile tot mai mari sunt problema bucureștenilor care locuiesc în blocurile racordate la sistemul centralizat de încălzire. Ionuț a ajuns la capătul puterilor și a cumpărat alt apartament. "Întreținerea a ajuns la 14 milioane, 15 milioane, și tocmai ne-am mutat. Condiția a fost ca să fie centrală", a spus Bălan Ionuț Gabriel, locuitor Sectorul 3.

A vrut să scape de facturile mari și problemele mari din fosta locuință. "De 4 ani de zile nu mai avem nici apă caldă, nici căldură. E teroare, în fiecare iarnă este oribil. Am făcut și un video pe TikTok în care am arătat cu un termometru că apa caldă care vine are 32 de grade", a spus el.

La un bloc cu 14 etaje din cartierul Pantelimon, factura pe decembrie anul trecut a depășit 26.000 de lei, cu 10.000 de lei mai mult față de decembrie 2023. "Din 26.500, cam 23.000 de lei înseamnă căldură și în jur de 4.000 lei apă caldă. Mi se pare foarte mult, enormă diferența", a spus Ion Ionești, președinte de bloc.

Diferențe mari la întreținere sunt în tot Bucureștiul

Într-un bloc din Giulești, diferența este sare de 6.000 de lei, iar într-unul din Dristor avem peste 2.000 de lei între facturile pe lunile decembrie 2023 și decembrie 2024. La o garsonieră, factura este în jur de 250 de lei, 600 de lei pentru două camere și 900 pentru trei.

Președinții de bloc spun că se așteaptă la note de plată și mai mari. "În luna ianuarie acum când a fost foarte cald caloriferele erau foarte fierbinți, ceea ce nu au fost niciodată în perioada de iarnă. Fiind foarte cald, blocul izolat, omul e obligat să deschidă geamul să nu fie prea cald. Probabil se va ajunge să nu se mai plătească la un moment dat", a spus Nicu Brăgaru, președinte de bloc.

Iarna viitoare ar putea fi și mai rău. După ce în 2022, prețul gigacaloriei s-a dublat și a ajuns la aproape 350 de lei, anul acesta municipalitatea are în plan să crească din nou tariful. Dacă o astfel de modificare va fi votată de consilierii generali atunci facturile de iarnă viitoare vor fi chiar și mai scumpe, comparativ cu cele de acum.

"Suntem puțin sub medie în ceea ce privește prețurile naționale. Adică în alte orașe din România avem prețuri între 300 și 500 de lei", a declarat Nicușor Dan, primarul Capitalei.

Primăria Capitalei lucrează acum pe 16 artere din Capitală pentru a schimba țevile vechi de termoficare.

