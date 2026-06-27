Finlanda a făcut "treceri de pietoni" pentru elani și căprioare. Rezultatul: accidentele au ajuns la zero
Finlanda le-a făcut "trecere de pietoni" elanilor şi căprioarelor. Şi chiar funcţionează.
Sistemul e cât se poate de simplu. Când un animal vrea să treacă strada un radar îl detectează imediat. Se aprind automat nişte lumini galbene pe semnele de circulaţie, iar şoferii le văd şi încetinesc.
Mecanismul nu este chiar nou. A mai fost încercat anterior într-o altă zonă, iar pe durata testelor numărul accidentelor a scăzut la zero.
După rezultatele obţinute, autorităţile finlandeze l-au pus în funcţiune săptămâna aceasta.
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