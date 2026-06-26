Femeile care urmează să iasă la pensie după 1 iulie 2026 trebuie să țină cont de noile condiții prevăzute de lege. Vârsta standard de pensionare crește cu încă o lună, iar în unele cazuri se modifică și stagiul complet de cotizare necesar pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Femeile ies mai târziu la pensie de la 1 iulie 2026. Ce prevede noua lege - Profimedia

Începând cu 1 iulie 2026, femeile care solicită pensia pentru limită de vârstă vor ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni, față de 62 de ani și 6 luni, cât era prevăzut până la sfârșitul lunii iunie. Modificarea este prevăzută în Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei de pensionare dintre femei și bărbați.

Creșterea se aplică etapizat și va continua în următorii ani, astfel încât până în 2035 femeile vor ajunge la aceeași vârstă standard de pensionare ca bărbații, respectiv 65 de ani.

Cine este vizat de modificare

Articolul continuă după reclamă

Noua regulă le privește pe femeile care îndeplinesc condițiile de pensionare începând cu luna iulie 2026. Data exactă la care o persoană poate solicita pensia depinde de luna și anul nașterii, deoarece legea stabilește un calendar de eșalonare atât pentru vârsta standard de pensionare, cât și pentru stagiul complet de cotizare.

De exemplu, pentru femeile care ies la pensie în luna iulie 2026 este necesară împlinirea vârstei de 62 de ani și 7 luni, iar stagiul complet de cotizare ajunge la 33 de ani și 5 luni. Aceste valori continuă să crească gradual în lunile și anii următori.

Cum se stabilește data pensionării

Casa Națională de Pensii stabilește data la care o persoană poate ieși la pensie în funcție de trei criterii: data nașterii, vârsta standard de pensionare și stagiul de cotizare realizat. Femeile trebuie să fi acumulat cel puțin 15 ani de stagiu minim de cotizare, iar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesar și stagiul complet prevăzut de lege pentru generația din care fac parte.

De ce crește vârsta de pensionare

Majorarea face parte din reforma sistemului public de pensii, care prevede egalizarea treptată a condițiilor de pensionare pentru femei și bărbați. Procesul se desfășoară etapizat până în anul 2035 și urmărește atât creșterea vârstei standard de pensionare, cât și a stagiului complet de cotizare pentru femei.

La finalul perioadei de tranziție, atât femeile, cât și bărbații vor avea aceeași vârstă standard de pensionare, de 65 de ani, și același stagiu complet de cotizare, de 35 de ani.