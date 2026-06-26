Motorina și benzina s-ar putea scumpi după 1 iulie. Guvernul interimar nu poate prelungi măsurile

Șoferii ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 iulie, după ce plafonarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină expiră pe 30 iunie. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, spune că, în actualul context politic, prelungirea măsurilor este aproape imposibilă, iar o decizie va putea fi luată doar după instalarea unui nou Guvern.

Benzina și motorina s-ar putea scumpi începând cu 1 iulie, odată cu expirarea celor două măsuri adoptate pentru limitarea creșterii prețurilor la pompă. Este vorba despre plafonarea adaosului comercial practicat la carburanți și reducerea accizei la motorină, facilități care încetează la 30 iunie.

Ministerul Energiei analizează în prezent efectele acestor măsuri împreună cu Ministerul Finanțelor, însă reprezentanții instituției spun că, în lipsa unui Guvern cu puteri depline, prelungirea lor este foarte greu de realizat.

"În acest moment nu există cadrul constituțional și legal pentru a putea prelungi ordonanța de urgență care își încheie efectele la 30 iunie", a declarat secretarul de stat Cristian Buşoi pentru Observator.

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Noi am analizat întreaga situaţie alături de secretarul de stat Cristian Buşoi, care a oferit un interviu în exclusivitate pentru Observator. Iată câteva dintre cele mai interesate declaraţii oferite de acesta:

- Ne interesează ce se întâmplă cu plafonarea adaosului comercial la carburanți și măsura reducerii accizei, care expiră, ambele măsuri, din 1 iulie. Există vreo inițiativă în momentul ăsta de prelungire? Se mai justifică prelungirea măsurii? Ce spuneți?

- Există în acest moment o analiză internă și o comunicare cu Ministerul de Finanţe privind efectele acestei ordonanțe. Avem de asemenea mai multe memorii și solicitări de la companiile din domeniu, mai ales de la cei care importă produse finite, motorină în principal, care ridică problema securității aprovizionării, pentru că efectele ordonanței îi pun în imposibilitatea de a susține pe termen mediu și lung prețurile cu care importau aceste produse și apoi le distribuiau pe piața din România. Dar oricum, indiferent de această analiză, cât timp avem un guvern interimar, va fi foarte dificil să găsim o soluție legislativă. O ordonanță de urgență este imposibilă în cazul unui guvern interimar, așa cum știe foarte bine publicul dumneavoastră.

De asemenea, o procedură parlamentară ar dura destul de mult timp și oricum se așteaptă ca și Parlamentul să intre în vacanță parlamentară.

Sigur că aici depinde și de calendarul investirii unui nou guvern și de eventualele sesiuni extraordinare de după 1 iulie. În acest moment însă vedem că situația la nivel internațional s-a mai calmat, prețurile la nivel internațional par a intra într-o zonă de stabilitate. Prin urmare, din analiza complexă pe care o facem și în funcție de faptul că putem sau nu să se promoveze o ordonanță de urgență, în cazul în care ar fi investit în următoarele zile un guvern, vom reveni cu informații publice.

Dar în acest moment nu există cadrul constituțional legal pentru a putea să prelungim ordonanța de urgență care își închide efectele la 30 de zile.

- Asta voiam să vă întreb. Există practic două zile lucrătoare, luni și marți. E imposibil să se întâmple, să fie promovat un proiect de lege prin parlament?

- E imposibil să fie promovat decât dacă am avea un guvern luni seara și marți s-ar lua decizia prelungirii acestei ordonanțe de urgență. Dar încă o dată, chiar dacă vedem unele efecte pozitive pe prețuri, există și riscuri care ne-au fost aduse la cunoștință de către toate companiile din domeniu.

Dacă această ordonanță s-ar prelungi pe o perioadă mai lungă, unele dintre aceste companii spun clar și răspicat că vor fi în imposibilitatea de a mai importa produse finite în România și trebuie să luăm în calcul și aspectul securității aprovizionării, pentru că, sigur, ne interesează în primul rând prețul pentru populație și pentru industrie, transportator și agricultură în principal, dar ne interesează și să avem produse în România, pentru că altfel, evident, am intra într-o zonă destul de dificilă.

Vin și concediile, vin și o perioadă în care și anumite activități economice se pot intensifica. Prin urmare, trebuie să punem în balanță acest lucru, dar cum nu avem, și dacă am lua o decizie pozitivă, oportunitatea de a promova o ordonanță de urgență, în acest moment încă avem analiza în curs.

- Totuși, măsurile au fost luate atunci când prețurile erau sus.10-11 lei, acum vorbim de 8-9 lei. Mă rog, petrolul a scăzut aproape la nivelul de grănit de criză. Deci, dumneavoastră, îmi spuneți că nu se mai impune în acest moment prelungirea măsurii?

- Spun că în acest moment facem o analiză împreună cu Ministerul de Finanțe, analizăm efectele pozitive, dar și riscurile. Și, într-adevăr, așa cum arată contextul internațional în acest moment, argumentele de a continua sunt destul de scăzute. Dar e o decizie politică care trece de analiza tehnică la nivel de director, secretar de stat, și care ține până la urmă de o decizie a viitorului guvern.

Noi vrem doar să fundamentăm cât mai bine și să atragem și atenția asupra efectelor pozitive, dar și cele negative și a riscurilor prelungirii unei astfel de ordonanțe.

Însă, încă o dată, indiferent de analiza aceasta și de oportunitatea sau nu, în acest moment, cu un guvern interimar, este practic imposibil să se iau astfel de decizii.

- Practic, chiar dacă ar fi pus, să zicem, instalat zilele astea luni, să zicem, ar putea să promoveze un proiect de felul ăsta?

- Depinde de decizia politică a viitorului prim-ministru, a viitorului ministrul al energiei și a viitorului ministrul de finanțe. În practică și în teorie o ordonanţă poate să fie decisă și pe 2, și pe 3, și pe 5 iulie și să-și facă efect la o nouă ordonanță, nu neapărat prelungirea celei vechi. Dar haideți să vedem dacă se justifică, din punct de vedere al efectelor și al situației internaționale, cu astfel de ordonanțe.