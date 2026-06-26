Un oraș abandonat în urmă cu 15 ani după un cutremur devastator mai păstrează și astăzi urme tulburătoare ale vieții de odinioară: mese rămase întinse, jucării abandonate și case părăsite în grabă. Exploratorii urbani care au ajuns recent în localitatea italiană Fossa spun că au fost copleșiți de ceea ce au descoperit.

Oraşul din care 20.000 de localnici au fugit într-o singură noapte. Casele au rămas neatinse după 15 ani - ExploringwithFighters/YouTube

O echipă de exploratori urbani a pătruns în orașul italian Fossa, evacuat în aprilie 2009 în urma unui cutremur puternic, și a găsit un loc rămas aproape înghețat în timp. Casele părăsite păstrează încă obiecte personale, mobilier și urme ale vieții de zi cu zi, lăsate în urmă în grabă de locuitori. "Nu exagerez când spun că simți că orașul însuși este îndurerat. Este un sentiment copleșitor", a declarat tânărul care conduce expediţia inedită, scrie publicaţia britanică Express.

Imaginile filmate arată locuințe în care mesele au rămas întinse, iar sertarele din bucătării au fost lăsate deschise, semn că proprietarii au încercat să ia în grabă obiectele de valoare înainte de a pleca. Printre cele mai emoționante descoperiri se numără un cărucior vechi pentru copii și o bicicletă abandonată într-o cameră, martori tăcuți ai evacuării bruște.

Pereții crăpați și clădirile aproape prăbușite ilustrează forța seismului care a lovit regiunea în aprilie 2009. Unele case sunt atât de grav afectate încât exploratorii nu au vrut să urce la etaj de teama să nu se prăbuşească cu ei.

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Într-o altă locuință, un calendar a rămas deschis la luna aprilie 2009, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc, în noaptea cutremurului. Potrivit relatărilor, numeroase familii și-au trezit copiii din somn și au fugit în întuneric, în timp ce clădirile se zguduiau.

Tinerii exploratori spun că multe dintre clădirile ridicate pe versant nu au fost construite cu structuri moderne de rezistență. "Multe dintre clădiri nu au armături din oțel, iar după cutremur au început să se crape și să se prăbușească. Oamenii au primit un avertisment în timpul nopții că urma un cutremur puternic și au fost nevoiți să evacueze pentru totdeauna".

Centrul localității oferă o imagine aproape ireală: vegetația a cucerit străzile, iar ramurile copacilor și vița de vie pătrund prin ferestrele sparte și ies din asfaltul crăpat. Acum, orașul italian poate fi comparat cu Fukushima, localitatea japoneză afectată de cutremurul și tsunamiul din 2011, dezastru care a provocat și accidentul nuclear de la centrala din apropiere și evacuarea a peste 100.000 de persoane.