Conform celor mai recente date oferite de autorităţi, bilanţul cutremurelor devastatoare din Venezuela a crescut la cel puţin 920 de morţi şi 3.360 de răniţi. În continuare, 50.000 de persoane sunt raportate dispărute, iar echipele de intervenţie continuă să caute supravieţuitori.

Două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 s-au produs miercuri seară, la mai puțin de un minut distanță unul de celălalt, în apropierea coastei venezuelene. Seismul de 7,5 este considerat cel mai puternic produs în Venezuela în mai bine de un secol.

Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale, a anunțat că 172 de persoane sunt în continuare blocate sub dărâmături. Bilanțul ar putea crește semnificativ în următoarele zile, pe măsură ce salvatorii ajung în zonele cele mai afectate, potrivit Mediafax.

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Cea mai gravă situație este în statul La Guaira, aflat lângă Caracas și care găzduiește principalul aeroport al capitalei. Acolo, mai multe clădiri de locuințe s-au prăbușit, iar localnicii au început căutările înainte ca echipele oficiale să ajungă în număr suficient. În unele zone, oamenii sapă cu mâinile goale sau folosesc unelte improvizate pentru a încerca să ajungă la rudele prinse sub mormanele de beton.

Autoritățile au avertizat populația să nu mai intre în zonele grav afectate, după ce drumurile s-au blocat din cauza voluntarilor, rudelor victimelor și convoaielor de ajutoare. Accesul în unele sectoare a fost restricționat pentru echipele oficiale de intervenție.