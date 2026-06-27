Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că armata sa a lovit cu rachete de croazieră "Flamingo" o fabrică de armament din Volgograd, în sudul Rusiei. Potrivit liderului de la Kiev, atacul a vizat un complex militar-industrial unde sunt produse sisteme de artilerie și componente pentru lansatoare de rachete.

Zelenski confirmă că Ucraina a lovit cu rachete "Flamingo" o fabrică militară din Rusia - Profimedia

Preşedintele ucrainean,Volodimir Zelenski, a confirmat sâmbătă că Forţele armate ale Ucrainei au utilizat rachete de croazieră de tip Flamingo împotriva unei fabrici din cadrul complexului militaro-industrial al Rusiei din Volgograd, instalaţie situată la aproximativ 400 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană, relatează EFE, transmite Agerpres,

"Noaptea trecută, rachete FP-5 'Flamingo' au lovit cu succes fabrica 'Titan-Barikadî'" din Volgograd, a indicat Zelenski pe contul său de Telegram.

"Este vorba despre un mare complex industrial unde inamicul fabrică sisteme de artilerie şi echipamente militare specializate, în special componente pentru lansatoare de rachete destinate să atace populaţia noastră", a adăugat şeful statului ucrainean.

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Zelenski a precizat că, în urma impactului rachetelor Flamingo, a izbucnit "un incendiu în incinta fabricii".

"Fiecare instalaţie de apărare rusă, care participă la războiul împotriva Ucrainei, este un obiectiv legitim pentru sancţiunile noastre pe distanţe lungi", a declarat Zelenski, care s-a arătat recunoscător faţă de cei responsabili de acest progres tehnologic şi militar ucrainean.

"Aria de acoperire geografică a sancţiunilor ucrainene cu rază lungă de acţiune se extinde în mod constant. Şi tocmai presiunea noastră este cea care, zi de zi, pune bazele pentru ca, în cele din urmă, să se instaureze o pace demnă", a subliniat Zelenski.

Anterior, un consilier al Ministerului Apărării ucrainean, Serghei Sternenko, a menţionat pe Telegram că rachete Flamingo au lovit "una dintre instalaţiile cheie ale complexului militaro-industrial rus din Volgograd".

Sternenko a precizat că ţinta atacului a fost "Centrul federal de cercetare şi producţie 'Titan-Barikadî'" din Rusia, unde se fabrică lansatoare de rachete şi sisteme de artilerie