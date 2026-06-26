În căutarea unui strop de răcoare, a început marea migraţie...la mare. Plajele au fost pline încă din zori, când temperatura era mai suportabilă. Peste 80 de mii de oameni sunt aşteptaţi zilele acestea în Mamaia, Eforie şi Năvodari.

La Eforie Nord, plajele sunt pline de turiști veniți de la sute de kilometri distanţă. Multe familii şi-au început vacanţa în acelaşi timp cu copiii. Şezlongurile s-au ocupat imediat după micul dejun. Pe litoral, unde este cod galben de caniculă, marea devine refugiu în faţa căldurii de foc.

Briza mării și apa, care are 23 de grade, fac căldura mult mai ușor de suportat. În jurul meu, turiștii profită din plin de vreme: unii se relaxează pe șezlonguri sau pe prosoape, iar cei mici se distrează în voie și au transformat malul mării într-un adevărat teren de joacă.

Meterologii avertizează, însă, că nivelul radiaţiilor ultraviolete este foarte mare zilele acestea, aşa că turiştii trebuie să evite soarele între orele 11 şi 16. Mai ales copiii trebuie protejaţi.

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"Vreme bună, apa este caldă, copiii se joacă liniştiţi. Nu ne aşteptam chiar la atât de multă lume şi nici la apa asta caldă nu ne aşteptam", spun turiştii.

Fiecare s-a răcorit cum a ştiut mai bine.

"Le recomandăm tuturor turiştilor să se hidrateze cât mai mult, să caute umbra să se bălăcească în siguranţă. Noi suntem aici să îi supraveghem şi, fără băuturi alcoolice pe timpul ziliei, mai ales pe căldură", spune Costin Nistor, salvamar.

Pe litoral, temperaturile vor crește de la o zi la alta, iar câteva ploi de vară ar putea apărea abia la sfârşitul săptămânii viitoare.