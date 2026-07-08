Fructul care se dă aproape gratis, direct de la producători. În marile oraşe, preţurile cresc

După controversa falşilor pepeni de Dăbuleni, producătorii de lubeniţe din Sahara Olteniei au o nouă problemă. Oamenii se plâng că marfa lor pleacă de pe tarla la preţ de câţiva bani pe kilogram dar se vinde în piaţă şi de 5 ori mai scump, cu toate astea despre profit nici nu mai poate fi vorba.

Dacă la început de sezon, pepenii de Dăbuleni se vindeanu chiar şi cu 4 lei/kg, acum preţul a scăzut la sub 1 leu/kg.

În piaţa angro de la Dăbuleni, fermierii sunt nevoiţi să-şi vândă marfa cu doar 70-80 de bani pe kg. Totul se întâmplă pe fondul producţiei foarte mari, al importurilor şi al unei cereri mai scăzut decât în alţi ani.

Producătorii spun că deşi au investit sume impotante în seminţe, irigaţii, combustibil, dar şi în forţa de muncă, la aceste preţuri riscă să nu-şi mai poată recupera investiţia deşi în piaţă, kilogramul se vinde cu mai puţin de 1 leu.

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În pieţele din marile oraşe, situaţia este cu totul diferită. Acolo, preţurile pornesc de la minim 3 lei, iar diferenţa apare pe lanţul de comercializare, prin intermediari. Cultivatorii se tem că vor rămâne cu marfa nevândută sau abandonată pe câmp.