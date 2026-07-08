Vara acasă: de ce spațiile verzi și facilitățile rezidențiale contează mai mult decât oricând

În lunile de vară petrecem mai mult timp acasă și în apropierea locuinței decât în orice altă perioadă a anului. Vacanțele sunt limitate, temperaturile cresc, iar confortul zilnic devine o prioritate.

Din acest motiv, cumpărătorii nu mai analizează doar apartamentul, ci întregul ansamblu rezidențial. Contează dacă există spații verzi, zone umbrite, locuri de relaxare sau facilități care permit petrecerea timpului liber fără a traversa orașul.

Locuința începe dincolo de ușa apartamentului

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Conceptul modern de locuire pune accent pe experiența completă.

Tot mai multe familii caută proiecte în care copiii pot ieși în siguranță la joacă, unde există alei pietonale, spații pentru sport și locuri în care vecinii pot socializa.

Astfel, locuința nu mai înseamnă doar cei câțiva zeci de metri pătrați din apartament, ci întregul cartier în care trăiești.

Un exemplu de comunitate construită în jurul calității vieții

Atria Urban Resort dezvoltă acest concept printr-un ansamblu cu clădiri joase, spații verzi generoase, piscine pentru rezidenți, parcuri interioare și alei dedicate plimbărilor. Amplasat în zona Lacului Străulești, proiectul urmărește să ofere un echilibru între viața urbană și apropierea de natură.

În sezonul cald, astfel de facilități devin un avantaj real pentru familii, dar și pentru cei care lucrează în regim hibrid și își doresc să petreacă pauzele într-un mediu relaxant.

Ce verifici înainte să alegi un apartament

Pe lângă compartimentare și preț, merită să analizezi:

orientarea apartamentului;

suprafața balconului sau a terasei;

existența spațiilor verzi;

distanța dintre clădiri;

facilitățile disponibile pentru rezidenți;

accesul rapid către magazine și transport public.

Aceste elemente influențează confortul de zi cu zi și pot face diferența între o locuință bună și una în care îți dorești să rămâi pe termen lung.

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