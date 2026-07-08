Primul sondaj după căderea Guvernului. Cine a câştigat cel mai mult din criza politică

PNL crește în intenția de vot după criza politică, iar Ilie Bolojan câștigă teren la capitolul încredere, potrivit celui mai recent sondaj Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Cercetarea, desfășurată în perioada 30 iunie - 3 iulie, arată că scandalurile politice din ultimele luni au readus interesul românilor pentru politică și au determinat mai mulți alegători nehotărâți să își contureze o opțiune.

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Potrivit analizei, creșterea participării și interesului pentru alegeri avantajează partidele mari, în timp ce formațiunile mai mici pierd teren. PNL este principalul câștigător al perioadei analizate, atrăgând votanți nehotărâți, dar și alegători de la partide mai mici, precum USR sau REPER.

AUR rămâne în fruntea preferințelor, PSD își păstrează electoratul

AUR își menține avantajul față de partidele tradiționale și obține un plus de susținere, în timp ce alte formațiuni care au mizat pe votul de protest au pierdut din influență.

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PSD își conservă bazinul electoral, însă sondajul arată că alegătorii social-democrați sunt cei mai puțin interesați de participarea la alegeri. În schimb, susținătorii PNL și AUR sunt considerați cei mai mobilizați în actualul context politic.

Analiza arată că PSD rămâne prins între două zone electorale: blocul populist reprezentat de AUR și noul pol format în jurul PNL și USR. Totodată, cercetarea indică faptul că o apropiere a bazinelor electorale PSD și AUR, fără o fuziune între partide, ar putea forma unul dintre cele mai mari blocuri de votanți.