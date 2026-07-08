Primul sondaj după căderea Guvernului. Cine a câştigat cel mai mult din criza politică
PNL crește în intenția de vot după criza politică, iar Ilie Bolojan câștigă teren la capitolul încredere, potrivit celui mai recent sondaj Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Cercetarea, desfășurată în perioada 30 iunie - 3 iulie, arată că scandalurile politice din ultimele luni au readus interesul românilor pentru politică și au determinat mai mulți alegători nehotărâți să își contureze o opțiune.
Potrivit analizei, creșterea participării și interesului pentru alegeri avantajează partidele mari, în timp ce formațiunile mai mici pierd teren. PNL este principalul câștigător al perioadei analizate, atrăgând votanți nehotărâți, dar și alegători de la partide mai mici, precum USR sau REPER.
AUR rămâne în fruntea preferințelor, PSD își păstrează electoratul
AUR își menține avantajul față de partidele tradiționale și obține un plus de susținere, în timp ce alte formațiuni care au mizat pe votul de protest au pierdut din influență.
PSD își conservă bazinul electoral, însă sondajul arată că alegătorii social-democrați sunt cei mai puțin interesați de participarea la alegeri. În schimb, susținătorii PNL și AUR sunt considerați cei mai mobilizați în actualul context politic.
Analiza arată că PSD rămâne prins între două zone electorale: blocul populist reprezentat de AUR și noul pol format în jurul PNL și USR. Totodată, cercetarea indică faptul că o apropiere a bazinelor electorale PSD și AUR, fără o fuziune între partide, ar putea forma unul dintre cele mai mari blocuri de votanți.
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Ilie Bolojan urcă în topul încrederii românilor
La nivelul liderilor politici, Ilie Bolojan este principalul câștigător al perioadei analizate, ajungând la un nivel de încredere de 29,5%.
Creșteri sunt înregistrate și pentru Dominic Fritz și George Simion, în timp ce președintele Nicușor Dan și liderul PSD Sorin Grindeanu au rămas la valori similare celor din luna aprilie.
Sondajul arată că Nicușor Dan are un nivel de încredere de 24,2% după primul an de mandat. Susținerea pentru președinte vine în proporții apropiate din partea alegătorilor PNL și USR, dar și de la o parte importantă a electoratului PSD.
În ceea ce privește liderii de rang secund testați în cercetare – Oana Gheorghiu (PNL), Alexandru Rogobete (PSD), Radu Miruță (USR) și Petrișor Peiu (AUR) – niciunul nu depășește pragul de 20% încredere.
Românii nu au un vinovat clar pentru criza politică
Sondajul arată că percepțiile asupra crizei politice sunt puternic împărțite. Fiecare categorie de alegători are propria explicație, iar niciun actor politic nu este considerat principalul responsabil de situație.
De asemenea, niciuna dintre variantele de premier vehiculate până acum nu beneficiază de susținere majoritară, iar președintele este perceput mai degrabă ca lipsit de un plan clar pentru ieșirea din criză decât ca fiind părtinitor.
Nicio soluție analizată - formarea unei noi coaliții, un guvern tehnocrat sau o guvernare rotativă - nu este preferată clar de majoritatea românilor. Singura variantă care are susținere puternică este organizarea alegerilor anticipate, dar în special în rândul votanților AUR și SOS.
Concluzia generală a studiului este că principalele partide și lideri politici și-au păstrat sau chiar și-au consolidat bazele electorale în ultimele luni, pe fondul unei perioade marcate de instabilitate și interes crescut pentru politică.