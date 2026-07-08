Mai multe clădiri din centrul cartierului Manhattan din New York, printre care şi o şcoală, au fost evacuate de urgenţă, la oră de vârf, din cauza riscului de prăbuşire a unui zgârie-nori, aflat în renovare.

Clădirea cu 38 de etaje, fostul sediu al companiei Pfizer, era în proces de renovare atunci când pilonii de rezistenţă au cedat, iar cărămizi au început să cadă pe trotuare. Imediat, autorităţile au închis străzile din jur, iar zeci de muncitori au început lucrul la stabilizarea blocului aflat în apropiere de sediul ONU.

La operaţiune sunt folosite şi drone, astfel încât oamenii să nu pătrundă în zonele considerate a fi periculoase.

"Două coloane de rezistenţă au cedat şi au apărut totodată numeroase fisuri şi tasări ale planşeelor. Clădirea rămâne instabilă", a afirmat primarul Zohran Mamdani în cadrul unei conferinţe de presă.

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"Este o situaţie extrem de gravă... Sunt recunoscător să pot anunţa că nu s-au înregistrat victime până în prezent şi că toţi muncitorii au fost localizaţi şi sunt în siguranţă", a adăugat el.

Situat în apropierea gării Grand Central şi a sediului ONU, turnul cu 37 de etaje - fostul sediu al gigantului farmaceutic Pfizer - este transformat în apartamente de lux, în cadrul unui amplu proiect de reamenajare.

Pompierii au fost alertaţi după ce au început să cadă cărămizi. "La sosire, echipajele au constatat că două coloane s-au deformat la etajele 21 şi 22. Planşeele s-au tasat între nivelurile 21 şi 26", a precizat departamentul de pompieri.

Circa 130 de pompieri şi membri ai echipajelor medicale de urgenţă au fost trimişi la faţa locului, fiind utilizate şi drone. Hotelurile, spaţiile comerciale şi apartamentele din vecinătate au fost evacuate, iar străzile au fost închise, au constatat jurnaliştii AFP.

Potrivit dezvoltatorilor, proiectul imobiliar - care se întinde pe o suprafaţă de aproape 120.000 de metri pătraţi şi a cărui finalizare este programată pentru începutul anului 2027 - urmează să pună pe piaţă aproximativ 1.600 de apartamente destinate închirierii