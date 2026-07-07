Accident incredibil pe o stradă din Tulcea. Un şofer a tras brusc de volan ca să evite impactul cu maşina din faţă, dar a lovit o femeie care stătea pe bancă, pe trotuar. Victima nici nu a avut timp să reacţioneze. S-a ajuns aici după o greşeală pe care mulţi şoferi o fac. Ignoră o regulă simplă, dar extrem de importantă: păstrarea unei distanţe de siguranţă în trafic.

Era ora 18 când s-a întâmplat tragedia. Tatiana aştepta pe cineva şi s-a aşezat pe o bancă. N-a avut timp să reacţioneze când spre ea a venit o camionetă scăpată de sub control. La volan, era un bărbat de 58 de ani care ar fi încercat să evite impactul cu maşina din faţa sa după o frânare bruscă. Şoferul a tras dreapta de volan şi a urcat pe trotuar.

Şoferul ar fi venit cu viteza spun martorii a dărâmat acest gard, a rupt şi copacul din apropiere şi a lovit în plin banca pe care stătea femeia de 44 ani. Aceasta nu a mai avut nicio şansă, a murit pe loc.

A murit aşteptând pe o bancă

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"Am rămas şocaţi pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă. Au făcut tot ceea ce era necesar şi manevre de resuscitare dar sunt leziuni pe care le vezi din prima şi sunt incompatibile cu viaţa", a declarat Nicolae Sicinschi - medic SAJ.

"A intrat pe bordură a rupt bordura în partea aia. Avea viteză şi ori i s-a făcut rău că imediat l-au dus poliţiştii la spital". "Vă daţi seama a prins femeia sub maşină, s-a adunat lume, au ridicat maşina, au scos femeia", spun oamenii.

Păstrarea distanţei este, de altfel, o regulă de mult uitată în traficul din România. Experţii vorbesc despre un reper simplu care poate salva vieţi: regula celor două secunde.

"E foarte simplu să calculăm această distanță și anume în momentul în care mașina din față trece prin dreptul unui reper, o bornă km, o poartă, foarte încet, orice.. numărăm în gând două secunde", a declarat Alex Filip, pilot de raliu.

În România, conform datelor oficiale, cele mai multe accidente rutiere se produc în localități. Ţara noastră se află pe primele locuri şi în clasamentul deceselor, cu 68 de morți la un milion de locuitori, mult peste media europeană de 46.