Vremea de mâine 8 iulie. Furtuni puternice și grindină în România. Temperaturile scad până la 20 de grade
Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Rafalele de vânt vor atinge frecvent 50–70 km/h și, izolat, vor depăși 80 km/h, iar cantitățile de apă pot ajunge la peste 30–40 l/mp. Temperaturile vor scădea accentuat în vest, nord și centru, în timp ce în sud-est maximele vor urca până la 32–33 de grade.
La noapte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15...25 l/mp). În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. Izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 8 iulie în ţară
Vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Noaptea, cerul se va degaja treptat îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor mai fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Valorile termice vor fi în scădere mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale unde se vor situa sub cele specifice perioadei; temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 32...33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 8 iulie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă de 16...19 grade.
Vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii și vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50...70 km/h), vijelii, averse (5...15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.
În Cluj, vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă, maxima zilei va urca la 22 de grade.
Vremea de mâine 8 iulie pe litoral
Vremea va fi caldă, local călduroasă, cu disconfort termic ridicat și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și noaptea, când, pe arii relativ extinse, vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm), intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii, cu viteze de 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h. Cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de zilele precedente și va avea valori de 21...23 de grade.
Vremea de mâine 8 iulie la munte
Vremea va fi în general instabilă. Pe parcursul zilei și la începutul nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Noaptea, cerul se va degaja treptat, iar manifestări de instabilitate vor mai fi doar pe arii restrânse. Valorile termice vor fi în scădere ușoară.