Vremea de mâine 8 iulie. Furtuni puternice și grindină în România. Temperaturile scad până la 20 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 8 iulie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă de 16...19 grade.

Vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii și vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50...70 km/h), vijelii, averse (5...15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

În Cluj, vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă, maxima zilei va urca la 22 de grade.