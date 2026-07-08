Preşedintele american Donald Trump a anunţat, la summit-ul NATO de la Ankara, că armistiţiul cu Iranul s-a ”terminat”, relatează AFP.

Trump anunţă ca armistiţiul cu Iranul s-a terminat: "Sunt bolnavi. Ceva nu e în regulă cu ei" - Profimedia

"Este o întrebare foarte interesantă, Pentru mine, cred că s-a terminat. Nu vreau să mai am de-a face cu ei", a răspuns preşedintele american, întrebat de presă dacă armistiţiul cu Iranul s-a terminat.

”Din punctul meu de vedere s-a terminat. Voi vorbi cu negociatorii noştri. Ei vor să negocieze. Din punctul meu de vedere este doar o pierdere de timp să negociem cu ei”, a continuat Trump.

Statele Unite şi Iranul au semnat un protocol al unui acord, la 17 iunie, care a oprit confruntările armate între cele două ţări şi a deschis o perioadă de negocieri de 60 de zile în vederea încheierii unui acord de pace.

Articolul continuă după reclamă

Însă armata americană a lansat ”o serie de atacuri puternice” în Iran în noaptea de marţi spre miercuri, ca represalii după tiruri iraniene împotriva a trei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Armata americană a ”atacat foarte puternic” în noaptea de marţi spre miercuri, a declarat miercuri preşedintele american într-o întâlnire cu secretarul general al NATO Mark Rutte, la Ankara, în marja unei a ndoua zi a unui summit al Alianţei.

”Sunt bolnavi. Ceva nu e în regulă cu ei. Noi le-am spus «duceţi-vă şi făceţi-vă funeraliile», iar în loc de asta ei au început să tragă cu obuze şi rachete în nave ieri. Aşa că i-am lovit foarte puternic azi noapte”, a declarat el.

Aceste atacuri au fost ”de 20 de ori mai puternice” decât atacurile prin care au răspuns iranienii, a apreciat el.

”Le-am spus: de fiecare dată când loviţi, lovim şi noi. Şi bineînţeles că joacă murdar şi se iau de toată lumea. Aşa că noi nu-i placem, eu nu-i plac, iar ei sunt nişte oameni răi”, a contunat el.

Statele Unite au irosit mult timp cu Iranul, iar ”eu nu cred că ei habar n-au ce dracu' fac”, pentru că ar fi trebuit să încheie un acord de pace demult.

”Ăştia sunt nişte oameni răi, bolnavi şi trebuie să scăpăm de ei. Ei sunt un cancer. Sunt cancer. Şi ştii ce faci? Trebuie să scapi de cancer din timp”, a subliniat Donald Trump.