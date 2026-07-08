UE caută venituri suplimentare. Biletele de avion și produsele cu zahăr ar putea deveni mai scumpe

Biletele de avion și produsele cu mult zahăr ar putea deveni mai scumpe în Uniunea Europeană. Bruxelles-ul analizează introducerea unor noi taxe care să aducă bani la bugetul comunitar pentru perioada 2028-2034. Deocamdată, măsurile sunt doar în faza de discuții, iar nivelul taxelor și produsele vizate nu au fost stabilite, însă, dacă vor fi aprobate, acestea ar putea avea un impact direct asupra prețurilor plătite de consumatori, inclusiv în România.

Reprezentanții statelor membre au început să evalueze noi surse proprii de venit pentru bugetul Uniunii Europene, printre variantele discutate numărându-se o taxă aplicată biletelor de avion și o contribuție legată de zahăr, potrivit Mediafax, care citează Euractiv.

Subiectul a ajuns în atenția Comitetului Reprezentanților Permanenți ai statelor membre – Coreper -, în contextul în care Irlanda, care a preluat în luna iulie președinția rotativă a Consiliului UE, trebuie să identifice până în toamnă formule de finanțare care ar putea obține sprijinul tuturor celor 27 de guverne.

În acest moment, nu există un proiect legislativ final care să indice valoarea taxei pentru un bilet de avion sau modul în care ar urma să fie calculată.

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O asemenea contribuție ar putea fi uniformă sau diferențiată în funcție de distanța zborului, clasa de călătorie ori emisiile estimate. Aceste variante nu au fost însă confirmate oficial, iar discuțiile dintre state se concentrează deocamdată asupra tipurilor de venituri care ar putea fi acceptate politic.

Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă mecanismul ar viza zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse.

Ideea taxării alimentelor și băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi a mai fost analizată la Bruxelles, atât ca instrument pentru sănătatea publică, cât și ca posibilă sursă de venit. O astfel de contribuție nu a fost însă inclusă între cele cinci surse proprii propuse oficial de Comisie în vara anului 2025.

Totuși, este de menționat că în majoritatea statelor,inclusiv România, există deja taxe naționale ce vizează zaharul.

De ce are nevoie UE de bani suplimentari

Negocierile vizează bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028–2034, estimat în propunerea inițială a Comisiei Europene la aproximativ două trilioane de euro.

Banii trebuie să acopere politicile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, dar și cheltuieli tot mai mari pentru apărare, competitivitate, tehnologie, securitatea frontierelor și sprijinirea statelor vecine. În același timp, UE trebuie să înceapă rambursarea datoriei comune contractate pentru programul de redresare de după pandemia de COVID-19.

Țările care contribuie la bugetul european cu mai mulți bani decât primesc, printre care Germania și Țările de Jos, cer limitarea dimensiunii bugetului sau evitarea unor creșteri majore ale contribuțiilor naționale. Statele beneficiare nete susțin, în schimb, menținerea fondurilor pentru agricultură, infrastructură și reducerea decalajelor regionale.

Președinția cipriotă a Consiliului propusese în iunie o reducere de aproximativ 2% față de planul Comisiei, însă compromisul a fost criticat atât de statele care doresc tăieri mai mari, cât și de Parlamentul European, care solicită un buget mai ambițios.

Cele cinci taxe și contribuții propuse deja de Comisie

În propunerea prezentată în iulie 2025, Comisia Europeană a inclus cinci noi „resurse proprii”, care ar urma să genereze, împreună, aproximativ 44 de miliarde de euro anual:

9,6 miliarde de euro dintr-o parte a veniturilor obținute prin sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii;

1,4 miliarde de euro din mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră;

aproximativ 15 miliarde de euro dintr-o contribuție calculată în funcție de deșeurile electronice care nu sunt colectate;

11,2 miliarde de euro din accizele aplicate produselor din tutun;

6,8 miliarde de euro din contribuții anuale plătite de companiile mari care operează pe piața europeană.

Parlamentul European consideră că noile surse ar trebui să aducă aproximativ 60 de miliarde de euro pe an. Eurodeputații au propus și alternative precum taxe pe serviciile digitale, jocurile de noroc online și câștigurile de capital obținute din criptoactive.

Taxele pe biletele de avion și pe zahăr ar putea completa sau înlocui unele dintre mecanismele care nu reușesc să obțină suficient sprijin din partea guvernelor.

Biletele de avion s-ar putea scumpi

O taxă europeană pe biletele de avion ar putea fi transferată, integral sau parțial, în prețul plătit de pasageri. Nu se știe încă dacă ar exista scutiri pentru zborurile interne, insule, regiuni izolate, călătoriile de afaceri sau pasagerii aflați în tranzit.

Discuția privind o taxă pe bilete este separată de sistemul european al certificatelor de emisii. În prezent, acesta acoperă în principal zborurile din interiorul Spațiului Economic European, iar Comisia analizează extinderea costurilor pentru emisiile de carbon și asupra unor zboruri internaționale care pleacă din Europa.

Directorii mai multor companii, între care Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet și grupul IAG, au avertizat că extinderea sistemului de taxare a emisiilor ar conduce la creșterea prețurilor pentru pasageri și transportul de marfă.

Introducerea unei taxe distincte pe fiecare bilet ar adăuga astfel o nouă componentă fiscală peste taxele aeroportuare, contribuțiile naționale și costurile pentru emisiile de carbon deja suportate de operatori.

Ce ar putea însemna pentru România

În cazul în care va fi aprobată la nivel european, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în tarifele curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de valoarea stabilită și de eventualele diferențieri între zborurile europene și cele pe distanțe lungi.

O contribuție pe zahăr sau pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr ar putea determina producătorii să reformuleze rețetele, dar ar putea fi transferată și în prețurile de la raft. Impactul concret nu poate fi calculat înainte ca Bruxelles-ul să stabilească produsele vizate, pragurile și nivelul taxării.

Decizia trebuie luată în unanimitate

Crearea unor noi resurse proprii pentru bugetul UE este o procedură dificilă. Decizia trebuie aprobată în unanimitate de Consiliu, după consultarea Parlamentului European, și ulterior validată de fiecare stat membru în conformitate cu propriile reguli constituționale.

Liderii europeni au cerut președinției irlandeze să prezinte până la summitul programat în octombrie un set de opțiuni care ar putea obține acordul celor 27 de state. Prin urmare, taxele pe biletele de avion și pe zahăr reprezintă, pentru moment, variante de negociere și nu măsuri care vor intra imediat în vigoare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că, în lipsa unor noi venituri sau a creșterii contribuțiilor naționale, cheltuielile propuse pentru viitorul buget ar putea fi reduse cu aproximativ 66 de miliarde de euro pe an, echivalentul unei tăieri de aproape 40%.