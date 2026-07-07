Chiar dacă la Evaluarea Naţională rezultatele n-au fost la fel de bune, există elevi care au strălucit. Într-o clasă dintr-un liceu din Buzău, cinci elevi au luat nota 10 la Limba română. Nici colegii lor n-au fost mai prejos: toţi au avut la Evaluare media finală peste 9.00. Performanța are şi un nume: Gabriela Şerbu, diriginta lor şi profesoara care i-a pregătit în tot acest timp.

Gabriela Șerbu, profesoară de Limba română: Rezultatele vin ca urmare a colaborării foarte bune cu copiii, cu părinţii, cu colegii, pentru că e esenţial modul în care discutăm despre elevi şi încercăm să îmbunătăţim acolo unde e nevoie.

Reporter: Ce metode de învăţare aveţi?

Gabriela Șerbu, profesoară de Limba română: Încercăm să găsim acea modalitate de a le menţine entuziasmul pentru învăţare. Copiii au participat la foarte multe activităţi extraşcolare. În activitatea de promovare a lecturii, de învăţare prin colaborare.

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Reporter: Cum dumneavoastră aţi reuşit ca mamă şi ca profesoară să-i ajutaţi pe copii să înveţe să înţeleagă materia şi să uite cumva de această presiune?

Gabriela Șerbu, profesoară de Limba română: Discuţiile pe care le-am avut permanent cu ei şi încercarea de a face şi lucrurile atrăgătoare, lucruri care le plac, am avut permanent dezbateri la clasă, foarte frumoase. Erau acele momente de discuţii relaxate pe marginea cărţilor sau alte experienţe. I-am implicat în astfel de acticităţi şi am încercat să nu pun presiune exclusiv pe un rezultat obţinut la o testare. Şi nu le-am pus limite. Am încercat să le arăt că zborul e în ei, că ei, de fapt, ştiu să zboare numai că trebuie să creadă în strălucirea zborului care îi aşteaptă. Atâta tot, i-am direcţionat.

Povestea clasei de 10 la Limba română a depășit granițele liceului din Buzău. Performanța Gabrielei Șerbu a ajuns până la Ministerul Educației, care susţine că este o realizare excepţională.

"Sunt foarte mulţi profesori dedicaţi, sigur, nu ajung toţi la performanţa de a avea cinci elevi cu 10 la limba română. Uneori, şi să duci un copil de la nota 3 la nota 5 este o realizare excepţională. În cazul doamnei profesoare, aş aprecia în mod special că a fost şi dirigintă în clasa respectivă şi că majoritatea elevilor au luat note peste 9, ceea ce arată o preocupare generală pentru performanţa elevilor, nu doar în domeniul ei de specialitate", a declarat Mihai Dimian, ministru interimar al Educaţiei.