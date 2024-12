De multe verdeţuri româneşti putem să ne bucurăm indiferent de anotimp. Legumicultorii din judeţul Galaţi au reuşit să cultive salată de exemplu chiar şi pe timpul iernii.

Salată verde în solarii, iarna

Greu de crezut, dar unele solarii din Bazinul Legumicol Matca sunt verzi în timpul sezonului rece. Asta pentru că producătorii au ales să cultive salată, mult mai puţin sensibilă la frig şi, în plus, cerinţa este foarte mare, mai ales în timpul iernii.

Iar afacerea merge atât de bine, încât unii producători au schimbat complet culturile. Liviu cultivă de doi ani doar salată, adusă din Grecia şi Bulgaria, pentru că aceasta este mai rezistentă decât cea autohtonă.

"Am încercat să aducem care se caută la noi în România. Să nu fie prea bătută, să fie crocantă, să aibă şi un pic de rezistenţă la transport, la depozitare", arată Liviu Băsescu, producător.

Cultivarea acestor soiuri se face şi cu costuri reduse. Este nevoie de încălzire pe timpul iernii doar în perioadele în care se înregistrează sub zero grade cu mai multe zile consecutive. Producţia de acum va fi gata de vânzare în curând. "Spre ianuarie, încolo. Mai merge 2 săptămâni, mai bine. Mai am şi acasă, deja am trecut prin ea", arată Geta Răducan, producător.

Salata verde pleacă de la producător, cu aproximativ 5 lei pe kilogram, în timp ce la piaţă ajunge să se vândă cu 3 - 3,5 lei per bucată, adică la un preţ aproape dublu.

