Cartoful dulce, origi­nar din America Centrală, îşi face loc pe mesele noastre încet şi sigur. "La mine este chiar foarte vândut. Lumea s-a învăţat cu produsul, este un cartof care nu suportă niciun alt aditiv şi nu este carbohidrat", spune Ioana, vâzătoare.

Cât costă 1 kg de cartofi dulci

2023 a fost un an de vârf: am importat de 56 de ori mai mult decât în urmă cu zece ani. Principalii furnizori sunt Egiptul, Africa de Sud şi Statele Unite. În piaţă, un kilogram de cartofi dulci se găseşte cu 15 lei, însă cu ani în urmă se găsea chiar şi cu 70 de lei. În ultimul an, în România s-au importat peste 1.500 de tone.

Şi producătorii români au simţit potenţialul. În Stațiunea de Cercetare de la Dăbuleni, producția a atins, anul acesta, 30 de tone pe hectar, iar unii cartofi au ajuns la dimensiuni record.

"Cartoful dulce a fost una dintre speciile legumicole care s-a comportat normal. Cresc cerinţele pentru cartoful dulce românesc. Am continuat să experimentăm şi până la urmă anul acesta au început chiar să dea roade eforturile", spune Aurelia Diaconu, producător de cartofi dulci.

Specialiştii apreciază proprietăţile cartofului dulce. Este nutritiv şi nu are aditivi sintetici, tocmai de aceea este recomandat şi în diversificarea alimentară la copii. "Sunt foarte bucuros că a ajuns să fie foarte accesibil. Are fibre în el, nu doar în coajă, comparativ cu cartoful normal care dacă îi dăm coaja jos şi-l facem piure ne va cauza spike-uri de glicemie foarte mari, în schimb cartoful dulce nu", arată Fabius Antal, specialist în well-being.

Cartofii dulci sunt recomandaţi în dietele vegetariene sau în perioade de post. Bucătarii nu recomandă prăjirea lui. "Cartofii dulci sunt mult mai săraci din punct de vedere al carbohidraţilor şi foarte bogaţi în minerale şi vitamine. Cred că este o perioadă foarte bună pentru supe, ciorbe, creme. În cazul nostru, o să facem o cremă", spune Gabriel Gorgan, bucătar.

Pentru mulţi, cartoful dulce în meniu e un cartof fierbinte. "Nu-mi plac! Cartofii româneşti sunt mai buni!", spune un român. "Nu-mi permite organismul aşa ceva!", zice un altul. Cartoful dulce are interior portocaliu, alb sau mov. Cei mai căutaţi în Europa sunt cei cu pulpa portocalie.

