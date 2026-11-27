Mai sunt câteva ore din Vinerea Neagră a reducerilor pe plan Internaţional, practic vinerea oficială a reducerilor în toată lumea. Inclusiv la noi, multe dintre magazine au pregătit lichidări de stoc chiar şi la jumătate de preţ. Însă, înainte de a ne lăsa cuceriţi de preţul ''bun'', trebuie să fim atenţi să nu fim păcăliţi. O analiză pe luna noiembrie a dezvăluit că una din şase promoţii lansate de magazinele online a fost umflată artificial.

Analiza ofertelor de Black Friday. Căști "reduse" de la 1.200 de lei, deși au costat cel mult 491 de lei

Black Friday-ul internaţional a fost prilej pentru retailerii români să mai arunce o plasă de reduceri. Cele mai multe promoţii sunt online.

"Acum mă uit pentru cadouri de Crăciun. Am fost ieri la mall, se pregăteau oamenii să cumpere. Am găsit preţuri mai scumpe la Black Friday decât în mod normal.", spune o femeie.

"Am luat pentru Moș Nicolae și pentru Moș Crăciun, pentru fetița mea, pentru nepoțica mea. Le aveam puse la favorite și am văzut prețul dinainte și acum când am intrat era într-adevar redus.", adaugă o altă femeie.

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Este doar un mod de a nu cădea în capcană. Nu orice etichetă cu roşu afişează un preţ real, iar pe site-uri, unde ar trebui să ne fie mai la îndemână să verificăm un preţ, acolo sunt de fapt şi cele mai multe capcane.

'"Clienţii să se uite, să caute produse, să caute pe mai multe site-uri şi să-şi dea seama dacă o reducere este reală sau nu. Să-şi dea seama care a fost ultimul preţ de referinţă, cel mai mic preţ din ultimele 30 de zile.", explică Cristi Movilă, Preşedintele Asociaţiei Magazinelor Online.

Căștile de gaming sunt reduse cu peste 65%, de la 1.200 la 408 lei. Însă, potrivit istoricului prețurilor, în ultimele trei luni acestea nu au costat niciodată mai mult de 491 de lei. Așadar, reducerea spectaculoasă trebuie privită cu atenție.

De altfel, un studiu recent susţine că una din şase reduceri lansate de magazinele online în noiembrie a fost artificială.

Ca exemplu concret, din cele 268 de produse analizate, 43 aveau afişată o reducere mult mai mare decât cea reală iar alte 60 erau vândute la promoţie, dar cu un preţ mai mare faţă de restul anului.

"Legea spune foarte clar că atunci când avem o reducere de preț, o promoție, aceasta trebuie să fie raportată la cel mai pic preț practicat în ultimele treizeci de zile. Autoritatea a aplicat 108 amenzi contravenționale și 86 de avertismente. Valoarea totală a amenzilor de peste 4 milioane de lei.", explică Lajos Békési, Preşedinte ANPC.

"Nu ar trebui să luăm o decizie doar pe impuls, adică vedem dacă ne trebuie produsul, dacă produsul respectiv nu are cumva o reducere care e prea frumoasă să fie adevărată.", adaugă Cristi Movilă, Preşedintele Asociaţiei Magazinelor Online.

Ultimul val de reduceri are loc la începutul săptămânii viitoare, de Sfântul Andrei. Majoritatea promoţiilor vor fi în online, iar asta pentru că ziua este supranumită de americani Cyber Monday, sau lunea cibernetică. Pseudo-sărbătoarea a luat naştere prin celebrul Black Friday, practic angajaţii se întorceau la birou lunea şi îşi continuau cumpărăturile online, după un sfârşit de săptămână de alergat prin magazine.