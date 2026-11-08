Litoralul e și el la reducere de Black Friday. Dar, la început de sezon. Cei care își planifică deja vacanța de vara viitoare pot găsi cazare la prețuri care pornesc de la 68 de lei pe noapte. Cele mai bune oferte sunt la pachetele all inclusive.

"25 iunie, 5 nopți, 2 adulți și un copil de 4 ani. Un hotel de 4 stele. Stațiunea Mamaia, 4.795 lei pe oferta Black Friday"

La agențiile de turism, telefoanele sună încontinuu în această perioadă. 280 de unități de pe litoralul românesc au oferte de Black Friday, iar reducerile sunt de până la 70 la sută.

Ofertele pornesc de la 68 de lei pe cameră, la un hotel de 2 stele, 73 de lei la 3 stele și 202 lei, la un hotel de 4 stele.

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"Un pachet de cazare cu mic dejun care era inițial la începutul lunii iulie pentru 3 nopți doi adulți 1.746 de lei, azi este 873 de lei", spune managerul unui hotel din Mamaia, Corina Misircu.

Pachetele all inclusive de 5 nopţi, tot mai căutate

Cele mai căutate sunt pachetele all inclusive de 5 nopți, pentru hoteluri de 3 și 4 stele.

"Tarifele pentru all inclusive încep de la 315 lei pentru un hotel de 3 stele în Saturn, iar în stațiunea Mamaia 525 de lei pentru 4 stele", spune managerul unei agenții de turism, Camelia Ciurea.

"Pachetele pe care noi le punem la dispoziție cumva au fost îmbunătățite în sensul în care s-au adăugat facilități extra, șezlonguri pe plajă, acces la parcuri de agrement", spune directorul unei agenții de turism, Ștefan Necula.

Plata pentru pachete trebuie făcută integral în 48 de ore.

"Acum sunt prețuri care, la all inclusive, de exemplu, 5 nopți, de la 2.600 de lei."

Reporter: Cât ar trebui să arate oferta perfectă de vacanță la noi la mare ca să o pui în coș de Black Friday?

Cumpărător: Să fie all inclusive, asta e cel mai important, în jur de 5 zile și un preț în jur de 3 mii, 3.500.

Reduceri sunt și la vacanțe către alte destinații.

"Oferte pentru destinații precum Turcia, Egipt și Grecia. Un sejur pentru 2 adulți, 7 nopți poate ajunge de la 1.500 de euro la 1.100 de euro, reducerile fiind de aproximativ 30%", spune agentul de turism Denisa Minea.

Anul trecut, de Black Friday, românii au cheltuit aproape 2,4 milioane de euro pentru vacanțe pe litoralul românesc.