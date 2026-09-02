Reduceri la haine, la mâncare, la servicii. Într-o perioadă în care fiecare leu contează, promoțiile sunt peste tot. Iar când vedem un minus mare pe etichetă, tentația e să cumpărăm. Doar că nu orice ofertă e și chilipir.

Eticheta roșie și procentul tăiat ne sar imediat în ochi. Iar când prețurile cresc, promoțiile devin tot mai greu de ignorat. Dar câtă încredere putem avea în ele?

"Da, m-am întâlnit, asta e. Dar n-am zis nimic, am mers mai departe și mi-am văzut de drum". "Mi s-a întâmplat la un moment dat o ofertă și după care mă duc acasă și după zic , stai puțin că oferta asta nu mai este de fapt acum". "Da, da mi s-a întâmplat . Bine , nu a fost o diferență colosală, să se simtă dar a fost , a fost și s-a întâmplat de mai multe ori", au spus oamenii.

Prețurile pot fi majorate înainte de aplicarea reducerii

Chiar și cu îndoiala în buzunar, tot ne lăsăm seduși de minusul de pe etichetă.

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Promoțiile cântăresc tot mai mult în coșul de cumpărături. Acum, mai mult de un leu din patru este cheltuit pe produse la reducere. Față de anul trecut, ponderea a crescut cu 2,5%. Dar, printre ofertele bune, se pot strecura și promoții înşelătoare.

"Fie cresc preţul produsului în perioadele premergătoare promoţiei, fie comunic un preţ de vânzare în cadrul promoţiei, dar este valabil doar folosind cardul de fidelitate, care e un pic mai greu de accesat. Trebuie să fim foarte atenţi la magazinele de fashion, am mai văzut la magazine online sau offline mai mici", a explicat Cristi Movilă, expert retail.

Facem și calculul. Detergentul costă 50 de lei. Prețul urcă la 70, apoi vine promoția: minus 20%. Noul preț? 56 de lei. Pe etichetă, reducerea arată impecabil. În realitate, detergentul e cu 6 lei mai scump decât era cu o săptămână înainte. . Problema a ajuns și pe masa Protecției Consumatorului.

"Această perioadă este specifică reducerilor de prețuri. Până ieri, 1 septembrie, sunt peste 20.000 de reclamații. O mare parte dintre ele se referă și la aceste chestii, la diferențele de preț afișat, preț solicitat, la comandă, la nelivrare, la creștere artificială ale prețurilor anteriori aplicării reducerilor", a spus Bekesi Csaba, preşedinte ANPC.

Ca să nu ne lăsăm păcăliţi de un procent mare scris cu roșu, primul pas e să știm cât costa produsul înainte.

"Foarte important e să monitorizăm preţul înainte de a achiziţiona un produs, să vedem în perioada anterioară ce preţ a avut. Există comparatoare de preţuri care monitorizează preţul aceluiaşi produs pe o perioadă de timp", a mai spus Cristi Movilă.

Aproape 8 din 10 români sunt influențați de promoții

Iar dacă oferta se dovedește a fi doar pe hârtie, păstrați dovezile. Ele pot susține reclamația făcută la ANPC.

"Avem nevoie de facturi, de bonuri fiscale, de dovezi de plată, de fotografii sau orice bilete sau orice documente care susțin adevărul nostru al consumatorului. Sancțiunile bănești pe care le putem da acestor operatori economici, pot merge până la suma de 50.000 de lei, dacă ele nu acoperă legea", a conchis Bekesi Csaba.

Aproape 8 din 10 români spun că promoțiile le influențează deciziile de cumpărare.