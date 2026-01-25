Dacă oferta e prea bună ca să o refuzi, înseamnă că e o înşelătorie la mijloc. Este o regulă pe care mulţi români o ignoră, fericiţi că pot cumpăra ceea ce doresc la preţuri foarte mici. Iar asta ştiu şi hoţii digitali, care încasează banii şi nu trimit clienţilor bunurile promise. De cele mai multe ori, nu îşi recuperează paguba chiar dacă depun plângere la poliţie.

Reduceri mari şi produse de cea mai bună calitate. Asta promite un site extrem de bine făcut care aparent are şi un butique fizic în centrul Capitalei, la doi paşi de Ateneu. Interiorul este unul de lux, cu marfă care trezeşte imediat interesul cumpărătoarelor. Numai că adresa trecută este în cu totul altă parte.

Lipsa unei adrese complete pe site este unul dintre semnele care ar trebui să ne dea de gândit înainte să comandăm ceva din magazin.

Pozele sunt generate cu inteligenţa artificială. Corina este una dintre clientele care a picat în plasa escrocilor.

"Am văzut o reclamă pe o reţea de socializare, mi-a plăcut foarte mult acel articol vestimentar. Iniţial, nu am făcut cercetări în legătură cu pagina aşa că am dat comanda. Mi-a mai cerut încă o dată autorizare pentru al doilea articol vestimentar. Am încercat să sun la numărul de telefon afişat pe site. Ulterior, mi-a apărut acelaşi articol vestimentar pe o altă pagină", a mărturisit Corina, păgubită.

Abia atunci a început să bănuiască faptul că a fost înşelată şi că a pierdut circa 350 de lei. S-a convins când la numărul de telefon de pe site nu a răspuns nimeni şi nici nu a găsit vreo opţiune de retur. Şi alţi cumpărători de bună credinţă au avut probleme după ce au comandat online de pe site-uri nou apărute.

"Mi s-a întâmplat să nu ma uit foarte bine la material sau la detaliile specifice şi am comandat şi a ajuns o porcărie", a spus alt păgubit.

Ca să nu cădem în capcana hoţilor de pe internet, putem lua mai multe măsuri, pornind de la verificarea link-urilor pe site-uri de raportare a scam-urilor.

"Ar trebui să comandăm de pe site-uri care sunt din Uniunea Europeana măcar, dacă nu din România, să le putem verifica, la butonul de contact să avem toate datele sau trebuie să avem toate datele de identificare", a precizat Sorin Mierlea, preşedintele Info Cons.

Salvarea datelor bancare pe site-uri de a căror autenticitate nu suntem siguri este una dintre cele mai frecvente greşeli.

"Să fie vigilenţi, să folosească un card provizoriu, ale căror date nu mai sunt valabile după efectuarea plăţii sau chiar folosirea unui card bancar care are o sumă limitată de bani pe acesta folosit strict pentru tranzacţia respectivă", a declarat Anca Isac, purtător de cuvânt al Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Un studiu de anul trecut arată că, în 2025, unul din şapte români a fost victima unei înşelătorii online. Plângerea la poliţie este singura modalitate prin care păgubiţii îşi pot maximiza şansele pentru a-şi recupera banii şi pentru a-i opri pe răufăcătorii din online.

