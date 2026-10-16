Nici pâinea nu mai e ce-a fost! Un proiect de lege controversat ar putea schimba radical ce găsim pe rafturile brutăriilor şi, mai ales, ce avem voie să numim pâine. Potrivit propunerii, doar produsele făcute din patru ingrediente de bază ar mai putea purta această denumire: făină, apă, drojdie şi sare. În schimb, pâinea cu seminţe, zahăr sau alte ingrediente adăugate ar urma să fie încadrată la categoria specialităţilor de panificaţie. Aşa cum era de aşteptat, iniţiativa a stârnit nemulţumirea producătorilor, care spun că o asemenea regulă ar crea confuzie şi ar putea complica lucrurile inclusiv pentru reţetele consacrate din alte ţări. Aşadar, pâinea ce de toate zilele ar putea veni, în curând, cu o etichetă diferită. Rămâne de văzut dacă proiectul va deveni lege şi cum ar putea schimba regulile pentru brutari, comercianţi şi, în cele din urmă, pentru consumatori.

Făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Aceasta ar urma să fie rețeta oficială a pâinii, dacă proiectul depus în Parlament devine lege. "Mi se pare puţin ciudat, mi se pare puţin neimportant. Dacă îi pui nişte seminţe, tot pâine este. În orice cultură şi în orice ţară şi în orice continent". "Pâinea trebuie să fie pâine şi atât. Foarte simplă".

Inițiatorii vor ca oamenii să deosebească mai ușor pâinea simplă de produsele cu ingrediente în plus. Acum la raft nici nu prea găseşti ce vor parlamentarii.

Propunerea îi nemulțumește pe producători

"M-am uitat pe etichetele sortimentelor de aici și niciunul nu are doar făină, apă, drojdie și sare. Toate conțin și ingrediente în plus, precum zahăr, ulei, semințe sau conservanți. Nici măcar clasica franzelă de pe acest raft nu s-ar încadra în rețeta propusă", transmite Ramona Sîrbu, reporter Observator.

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Propunerea îi nemulțumește pe producători care spun că regulile nu țin cont de felul în care se face pâinea. În plus, nu vor sa schimbe numele unor sortimente consacrate pe care clienții le cumpără de ani de zile.

"La lege mai trebuie lucrat. Nu putem da la o parte brioche, care e o pâine după reţeta franţuzească, care are lapte, unt şi ouă. Noi zilnic avem între 14 şi 16 tipuri de pâine. Folosesc făină, apă, drojdie sau maia. Drojdie în cantităţi infime. Îi putem adăuga seminţe, dar nu 70 de ingrediente. De ce trebuie noi să-i schimbăm denumirea?", a declarat Daniel Ion, proprietar brutărie.

"Acest proiect de lege nici nu trebuia iniţiat. Tot ce e scris în acest proiect de lege este o inepţie. Înseamnă că noi nu mai facem pâine în România. Nu s-au consultat cu specialişti din domeniu, ci pur şi simplu au luat iniţiativa legislativă", a explicat Aurel Popescu, președintele Rompan.

Şi nu doar etichetele ar da bătăi de cap

Specialiştii spun că unele dintre regulile propuse ar fi aproape imposibil de verificat în laborator. Iar dacă producătorii ar fi obligaţi să facă analize suplimentare, nota de plată ar putea ajunge tot la cumpărători.

"Faptul că avem sau nu avem adaos de zahar e foarte interpretabil. Existenţa zahărului e limitată şi la ora actuală. Problema este că dacă noua lege ne interzice adaosul de zahăr din punct de vedere analitic, nu poate fi probat. Costurile pâinii pentru o astfel de metodă ar putea creşte cu 20%. Este inutil", a declarat Alexandru Cîrîc, președintele Institutului de Cercetări Alimentare.

Proiectul este acum în Camera Deputaţilor după ce a fost respins de Senat.