Ulei pe pânză la o sumă record în Capitală. Un tablou semnat de Ioan Andreescu este scos la licitaţie cu un preţ de pornire de jumătate de milion de euro.

"Pădurea de fagi" pictată la 1880 impresionează prin dimensiuni şi execuţie, nu doar prin faptul că este propusă pieţei pentru o sumă record.

"Pictorul nostru național Nicolae Grigorescu spunea despre Ioan Andreescu că a fost cel mai mare artist pe care l-a avut țara. Lucrarea este estimată între 300 și 500 de mii de euro, desigur, acesta este doar un preț de pornire în licitație, noi ne așteptăm ca valoarea lucrării să crească", spune Simona Chiș, consultant de artă.

De-a lungul vremii, lucrarea a aparținut colecției lui Tache Ionescu, dar a ajuns și în posesia academicianului Dumitru Dumitrescu. În cultura media populară, a apărut în comedia "Astă seară dansăm în familie", regizată de Geo Saizescu în 1972.

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"Ai o mână de prințesă, lasă-mă să îți citesc în palmă. Pe cuvântul meu, aici e scris un roman! Ești scriitor? Nu, inginer, de poduri.", este o secvenţă celebră a comediei.

"Este o compoziție realizată în culori sobre ce inspiră forță masculină, tonalitate joasă în culori de genul brunuri, griuri, verde olive, o paletă specifică lui Andreescu, pe care o îndulcește cu un albastru al cerului luminos, un moment între anotimpuri, un joc de volume și un număr foarte mare de planuri, aproape fiecare copac are un plan al lui", precizează Horia Iova, consultant de artă.

Licitația va avea loc în data de 15 decembrie, printre lucrările cu o valoare muzeală se află și acest „Copil cu flori” al lui Nicolae Tonitza, cu un preț de pornire între 70 de mii și 120 de mii de euro, dar și acest portret de Grigorescu, la 50 de mii de euro. O lucrare de referință pentru pictura de la Balcic este și cea a lui Ștefan Dimitrescu.

Dacă așteptările evaluatorilor vor fi confirmate de licitație, "Pădurea de fagi" ar putea deveni una dintre cele mai scumpe picturi vândute la licitație în România. Recordul absolut e deținut de lucrarea "Țărăncuță odihnindu-se" a lui Grigorescu, adjudecată, în 2024, cu 365.000 de euro.