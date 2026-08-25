Preţul aurului, 25 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 49 de bani 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 25 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 49 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,7469 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape o jumătate de ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6099 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2534 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,5014 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1425 lei româneşti.