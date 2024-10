Sunt singurele animale pe care le mai are în gospodărie doamna Rodica. De mulţi ani a renunţat să mai crească porci. Are grijă doar de găini. "E mai sănătoasă, porcul trebuie să-i dai, să-i faci curăţenie, dar la găini e mai uşor de făcut curăţenie", spune Rodica.

În sat, puţini s-au mai încumetat să crească tradiţionalul porc pentru Crăciun. "Nu mai e, mamă, nu. Păi de-aici cine mai are porci. Am eu, are vecina asta din vale şi restul n-am mai văzut. Se pierde tradiţia. Cât om trăi noi, ăştia mai bătrâni. De aici încolo, nu mai vin copiii mei să crească porci sub nicio formă", spune o localnică.

Satul a îmbătrânit, oamenii nu mai au putere şi mulţi iau carnea de-a gata direct din magazine. "Marea majoritate merg spre supermarketuri, îşi cumpără carne pentru sărbătorile de iarnă şi preparatele pentru sărbători şi nu mai ţin porci", spune Victor Geogia, primar Bengeşti-Ciocadia.

Vezi și

Cu cât se vinde carnea în magazine

Galantarele sunt pline, însă clienţii par nemulţumiţi. Fie preţurile sunt prea mari, fie calitatea cărnii e slabă. În măcelării, ceafa şi cotletul de porc se vând cu 21 de lei/kg, iar spata şi pulpa sunt mai scumpe cu câţiva lei.

"În piaţă sunt groaznice, sunt groaznice îţi vine să fugi, dar nu ai ce să faci, trebuie să mai şi cumperi", spune o femeie. "Carne de porc cumpărată din magazin nu e bună de nimic, nu are niciun gust", adaugă un bărbat. "Mi se par mari, foarte mari. În general la toate, dar luăm mai puţin, asta este, ce să facem. Să fie puţină şi bună", mărturiseşte o altă femeie.

Nu e deloc muncă uşoară şi nici ieftin să ai animale în gospodărie deşi, aşa, fiecare ştie ce pune în farfurie. "Păi tineretul a început să plece la lucru, pleacă dimineaţa, vine seara, noi, ai bătrâni, ce mai putem face? Pe lângă casă, ajutorul lor", spune o femeie. Ultimele statistici arată că, România are acum 1,8 milioane de bovine, iar efectivele de porci s-au înjumătăţit în ultimii 18 ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă costă mai mult chiria anul acesta faţă de 2023? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰