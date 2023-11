Vezi și

Angajaţii ar putea plăti impozite diferite, în funcţie de venituri. Cei cu salarii mici, până în 2.000 de lei, ar putea scăpa de taxă, iar cei care câştigă peste salariul mediu ar fi cei mai afectaţi.

Dan Schwartz, analist fiscal: "Unii angajatori care îşi vor permite vor mari salariile brute şi vor păstra actualul net. Alţii vor spune: nu pot, îmi pare rău. Şi atunci va trebui să acceptaţi o micşorare de salariu net sau să vă căutaţi de lucru."

"Personal nu suntem de acord. Fiecare munceşte pentru salariul pe care îl ia sau are o anumită pregătire."

Florentina Lazăr, reporter Observator: "Până în 2004 în ţara noastră a mai existat această forma de taxare pe muncă. La acel moment erau 5 praguri de impozitare, de la 18 la 40%, însă la bugetul de stat se colecta mai puţin din impozitul pe venit, 2,9% din PIB în 2004, comparativ cu 3,2 % din PIB în 2007, moment când exista deja cota unică de impozitare."

Dan Schwartz, analist fiscal: "Atunci când exista impozitare progresivă era sport naţional să plăteşti lucrătorii la negru."

Ce soluţii iau în calcul guvernanţii?

Guvernul nu a stabilit încă pragurile de impozitare progresivă, însă dacă ne uităm la situaţia din 2004, un salariu de 10.000 de lei brut, era impozitat cu 28%, adică peste 1.300 de lei, mai mult decât dublu faţă de taxarea prin cotă unică. Premierul Marcel Ciolacu are şi altă soluţie. Acum, firmele plătesc impozit 16% pe profit, 8% pe dividende şi 10% impozit pe venit pentru angajaţi.

Marcel Ciolacu, premierul României: "Menţinem cota unică, dar să fie cotă unică, creând un mediu concurenţial, corect, fără excepţii şi aceea să fie 16%."

În acest caz, o companie cu profit de 100.000 de euro va da statului 16.000 euro, cât plăteşte şi acum. În cazul în care ar avea doi asociaţi, aceştia ar datora impozite pe dividende de peste 13.000 euro, în loc de aproape 7.000 de euro ca în prezent. La asta se adaugă costuri cu 6% mai mari pentru salariile angajaților.

Florin Jianu, preşedinte consiliului naţional al IMM-urilor: "Au intrat în vigoare modificări ale Codului fiscal cu mai puţin de o lună în urmă, o astfel de discuţie nu o considerăm oportună în acest moment."

De la începutul anului viitor, patronii vor fi obligaţi să mărească veniturile angajaţilor care au lucrat 2 ani pe salariul minim pe economie.

Gabriel Biriş, expert fiscal: "Zero efect. Dacă e să fie golan, îl măresc cu 1 leu. Am îndeplinit condiţia? Am îndeplinit."

Guvernul trebuie să pregătească reforma fiscală anul viitor.

