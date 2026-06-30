În plin sezon de recoltare, fermele din Polonia se confruntă cu un deficit de operatori de combine, deși salariile oferite au ajuns la un nivel extrem de atractiv. În unele cazuri, un sezon de aproximativ șase săptămâni poate aduce venituri de până la 10.000 de euro.

Salariu de aproape 10.000 € pentru 6 săptămâni de muncă. Militarii își iau concediu ca să lucreze aici - Shutterstock

Cererea mare de personal îi determină pe mulți angajați din alte domenii să își ia concediu pentru a lucra la recoltat. Printre aceștia se numără și militari, care aleg să petreacă câteva săptămâni în cabina combinei pentru un venit suplimentar.

În multe ferme din Polonia, operatorii de combine sunt plătiți cu 80–90 de zloți net pe oră (aproape 100 de lei), însă câștigurile depind de experiență, numărul de ore lucrate și sistemul de plată. Unele ferme oferă un tarif fix pe oră, iar altele plătesc în funcție de suprafața recoltată sau folosesc un sistem mixt.

Fermierii spun că fiecare oră cu vreme bună contează, deoarece ploile pot întrerupe recoltarea pentru mai multe zile. Din acest motiv, în perioada de vârf combinele lucrează de dimineața până târziu în noapte, scrie presa locală.

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Dar lucrurile nu sunt așa ușoare pe cum par. În primul rând este mult de muncă, iar în al doilea rând, operatorii trebuie să manevreze utilaje foarte scumpe și să evite orice avarie, deoarece o defecțiune poate însemna pierderi importante pentru fermă.