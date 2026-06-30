Simion spune că a început demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan: Îl somăm să desemneze un premier

Preşedintele AUR, George Simion, îl "somează" pe şeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul Guvern şi anunţă că începe demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan.

"Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan! Astăzi şi mâine venim cu multe veşti bune de la şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional de Conducere al AUR", a scris el, marţi, pe Facebook.

Simion îi cere şefului statului să desemneze săptămâna aceasta un premier

Totodată, acesta îi cere şefului statului să desemneze săptămâna aceasta un premier. "Îl somăm pe Nicuşor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligaţiilor constituţionale!", a transmis George Simion.

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Președintele AUR, George Simion, a reacționat imediat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj politic în negocierile pentru formarea noului executiv. Formațiunea de opoziție a cerut includerea sa în viitoarea formulă guvernamentală și a amenințat atunci cu suspendarea președintelui.

"AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N.Dan, el trebuie suspendat", a transmis atunci George Simion printr-un mesaj publicat pe Facebook. Și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că demersul AUR ar trebui susținut și de alte partide.