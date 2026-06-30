Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui

Incident dramatic în Iaşi. Polițiștii locali au intervenit, în timpul patrulării, într-un caz care s-ar fi putut transforma într-o tragedie, după ce au observat o fetiță de 4 ani lăsată singură într-un autoturism parcat la soare, în plină perioadă de cod roșu de caniculă.

Potrivit informațiilor poliţiei, incidentul s-a produs pe 29 Iunie, în jurul orei 16:15, când temperaturile exterioare depășeau 37 de grade Celsius la umbră, în timp ce în interiorul mașinii temperatura ar fi ajuns la peste 50 de grade.

Fetiţa a fost lăsată singură în maşină, în plin cod roşu de caniculă

Potrivit surselor Observator, copilul se afla pe scaunul din față, transpirat și vizibil afectat de căldură, iar geamurile vehiculului erau complet închise. Copilul se afla în pericol iminent de asfixiere și șoc termic. Mașina nu era încuiată, însă nu exista nicio sursă de aerisire. Fetița a fost găsită plângând, în stare de disconfort accentuat, după ce ar fi stat singură în autoturism aproximativ 15 minute.

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Polițiștii au intervenit imediat, au deschis autoturismul și au scos copilul din interior, oferindu-i apă pentru hidratare și pentru stabilizarea stării de disconfort termic. Fetița ar fi băut aproximativ jumătate de litru de apă pe loc, fără întrerupere.

Pentru a-i asigura siguranța, copilul a fost preluat temporar în autospeciala poliției, unde a fost răcorit și liniștit până la sosirea tatălui.

Tatăl, revoltat că poliţiştii au ţinut copilul în autospeciala lor

Sursele Observator spun că, la aproximativ 15 minute după intervenție, tatăl minorei a ajuns la fața locului, explicând că a lipsit pentru a merge la un magazin. Era revoltat că poliţiştii au ţinut-o pe fetiţă în autospeciala lor. Acesta a fost sancționat contravențional cu avertisment, în baza Legii nr. 61/1991, polițiștii luând în considerare circumstanțele și impactul asupra copilului.

Potrivit autorităților, fapta poate fi sancționată cu amendă de până la 500 de lei. În acest caz s-a dispus avertisment, însă polițiștii au transmis un avertisment ferm cu privire la pericolul extrem la care a fost expus copilul.

"În astfel de zile de caniculă extremă, este esențial ca minorii, vârstnicii sau animalele de companie să nu fie lăsați în autovehicule, nici măcar pentru perioade scurte", au transmis reprezentanții poliției.