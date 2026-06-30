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Județul în care intră în vigoare un cod roșu de vijelii. Vântul va sufla și cu 90 km/h

Județul în care intră în vigoare un cod roșu de vijelii. Vântul va sufla și cu 90 km/h Grindină căzută - arhiva
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Raimond Petruţ | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.06.2026, 14:39 | Modificat la 30.06.2026, 14:39

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de vijelii, valabil până la ora 15.10, ce vizează județul Bistrița-Năsăud. 

Este posibilă și căderi de grindină de dimensiuni medii și mari, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 70–90 km/h.

Avertizarea vizează localitățile Prundu Bârgăului,  Tina Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate. 

Pe durata avertizării, ISU Bistrița-Năsăud monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și a transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru informarea populației din zonele vizate, fiind pregătit să intervină pentru gestionarea eventualelor situații de urgență generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase.

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Raimond Petruţ
Raimond Petruţ
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