Județul în care intră în vigoare un cod roșu de vijelii. Vântul va sufla și cu 90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de vijelii, valabil până la ora 15.10, ce vizează județul Bistrița-Năsăud.

Este posibilă și căderi de grindină de dimensiuni medii și mari, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 70–90 km/h.

Avertizarea vizează localitățile Prundu Bârgăului, Tina Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate.

Pe durata avertizării, ISU Bistrița-Năsăud monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și a transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru informarea populației din zonele vizate, fiind pregătit să intervină pentru gestionarea eventualelor situații de urgență generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase.