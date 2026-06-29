Mai avem o şansă, însă, cu tariful carburanţilor. Plafonarea pentru motorină şi benzină, care expiră mâine, ar putea fi prelungită dacă parlamentarii aprobă mâine un amendament în acest sens. În caz contrar, un "plin" de carburant ar putea costa cu până la 35 de lei în plus.

Pentru că Guvernul interimar Bolojan nu poate emite ordonanță de urgenţă ca să prelungească plafonarea, fostul ministrul al energiei a depus la Parlament un amendament.

"Am cerut prelungirea acestei perioade cu încă 3 luni de zile pentru a păstra un quantum al preţului motorinei standard la un nivel cât mai jos. Dacă acest proiect nu va trece de comisii şi de plen în ziua de mâine, automat vom putea asista cu toţii la o creştere a preţurilor", a declarat Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.

Aprobarea amendamentului stă sub semnul întrebării - mâine este ultima zi de lucru a parlamentarilor înainte să plece în vacanță, iar mulţi ar putea lipsi.

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Fără măsurile adoptate de Guvern, prețul motorinei s-ar majora cu aproximativ 70 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu circa 30 de bani. Astfel, raportat la prețurile actuale, benzina ar ajunge aproape de 9 lei pe litru, iar motorina s-ar apropia de 10 lei pe litru.

"Se scumpeşte dieselul, noroc că am benzină. Se scumpeşte şi benzina. Atunci.. nu mai e bine", a spus un șofer.

Chiar dacă petrolul a revenit la preţul de dinaintea crizei, benzina şi motorina sunt încă mai scumpe.

"Avem, din păcate, cea mai mare creştere a preţurilor carburanţilor din Europa şi asta ca urmare că nu am reuşit să reglementăm aşa cum trebuie piaţa. Creşterea preţului carburanţilor va influenţa din păcate inflaţia, adică creşterea preţurilor în întreaga economie. Se scumpeşte transportul, se scumpesc toate", a explicat Adrian Negrescu, analist economic.

Amandamentul depus la parlament prevede prelungirea măsurilor cu încă trei luni: limitarea exporturilor şi a adaosului comercial plus reducerea accizei la motorină cu 36 de bani pe litru.