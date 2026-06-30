Orașul din România unde s-au resimțit 46 de grade la prânz. Atmosfera a fost sufocantă

România se află sub cel mai extins cod roşu de caniculă pentru luna iunie din istorie. Iar astăzi, am atins vârful. 46 de grade s-au resimţit în estul ţării, iar atmosfera a fost sufocantă. La Iaşi, poliţiştii au avut şocul de a găsi un copil lăsat singur în maşină de tatăl care s-a dus la cumpărături. Fetiţa de 4 ani era deshidratată şi speriată. Valul de caniculă ţine până mâine.

Un tată din Iaşi a făcut gestul necugetat şi extrem de periculos de a-şi lăsa fetiţa de 4 ani singură în maşina încinsă, în timp ce el s-a dus la cumpărături. Copilul a avut norocul ca prin zonă să treacă o patrulă de poliţie. Ciprian a acţionat imediat.

"Transpira abundent, era agitat şi extrem de roşu la faţă. Fiecare secundă conta pentru viaţa acestuia. Din fericire, portiera nu era încuiată. Am deschis-o înstantaneu şi în acel moment m-a lovit un val de aer fierbinte, irespirabil, exact ca într-un cuptor", a declarat Ciprian Mihai, polițist local.

Fetiţa ar fi petrecut în maşină cel puţin 15 minute până să fie scoasă de poliţişti locali. Au mai trecut alte 15 minute până a venit tatăl. Ar fi stat cel puţin jumătate de oră într-o maşină supraîncălzită dacă nu o vedea patrula poliţiei locale. Asta în condiţiile în care afară erau 37 de grade la umbră la acel moment.

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Tatăl a primit doar un avertisment. Poliţiştii trag însă un semnal de alarmă cu privire la pericolul maşinilor lăsate în soare. "Pe capotă putem observa că sunt 67 de grade Celsius. În ciuda faptului că afară sunt 35 de grade, suprafeţele care au fost expuse la soare au acumulat căldură şi acum sunt mult mai fierbinte decât temperatura aerului. Haideţi să vedem în interior: 49 de grade".

Cea mai fierbinte dimineață de 30 iunie din istorie

Meteorologii spun că astăzi am atins vârful episodului de caniculă. A fost cea mai fierbinte dimineaţă de 30 iunie din istorie. Iar la orele prânzului, temperatura resimţită a urcat până la 46 de grade Celsius, iar cel mai "fierbinte" oraș a fost Pătârlagele din Buzău.

Record a fost şi la Bucureşti, unde cei care au fost nevoiţi să iasă din casă au făcut cu greu faţă caniculei. 43 de grade a fost temperatura resimţită.

Temperaturile extreme au început să afecteze inclusiv infrastructura. La Timişoara, unde la nivelul şinelor s-au măsurat peste 60 de grade, bitumul dintre liniile de tramvai s-a topit. "Tramvaiele sunt blocate, cauciucurile dintre linii sunt toate topite".

Din cauza valului de caniculă, Ministerul Educaţiei a luat o măsură fără precedent. Examenul de bacalureat de astăzi, proba scrisă la disciplina obligatorie, a fost amânat pentru mâine. De attfel, meteorologii spun că tot mâine expiră şi codul roşu de caniculă.