Două surori de 15 luni au murit din cauza deshidratării în Franța. Părinții au fost arestați

O comunitate din Franţa este în stare de şoc după ce două fetiţe gemene de abia 15 luni au murit din cauza deshidratării în propria casă.

Descoperirea a fost făcută de rudele părinţilor, care au alertat de urgenţă autorităţile. Cuplul a fost arestat, iar alţi patru copii, care sufereau de asemenea de deshidratare, au fost transferaţi la spital.

În Cipru, doi fraţi de 8 şi 10 ani au avut o soartă similară - băieţii veniseră din Bulgaria să îşi petreacă vacanţa cu tatăl lor.

În timp ce acesta era la muncă, s-au încuiat din greşeală în maşina lui şi au fost găsiţi fără suflare după câteva ore. Valul de căldură durează de peste zece zile şi s-a mutat din vestul continentului către est.

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Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C

Și în România era pe cale să se întâmple o astfel de tragedie. O fetiță de 4 ani, lăsată singură într-un autoturism parcat la soare, în plină perioadă de cod roșu de caniculă, a fost salvată de polițiștii ieșeni.

Potrivit informațiilor poliţiei, incidentul s-a produs pe 29 Iunie, în jurul orei 16:15, când temperaturile exterioare depășeau 37 de grade Celsius la umbră, în timp ce în interiorul mașinii temperatura ar fi ajuns la peste 50 de grade.

Potrivit surselor Observator, copilul se afla pe scaunul din față, transpirat și vizibil afectat de căldură, iar geamurile vehiculului erau complet închise. Copilul se afla în pericol iminent de asfixiere și șoc termic. Mașina nu era încuiată, însă nu exista nicio sursă de aerisire. Fetița a fost găsită plângând, în stare de disconfort accentuat, după ce ar fi stat singură în autoturism aproximativ 15 minute.

Polițiștii au intervenit imediat, au deschis autoturismul și au scos copilul din interior, oferindu-i apă pentru hidratare și pentru stabilizarea stării de disconfort termic. Fetița ar fi băut aproximativ jumătate de litru de apă pe loc, fără întrerupere.

Sursele Observator spun că, la aproximativ 15 minute după intervenție, tatăl minorei a ajuns la fața locului, explicând că a lipsit pentru a merge la un magazin. Era revoltat că poliţiştii au ţinut-o pe fetiţă în autospeciala lor. Acesta a fost sancționat contravențional cu avertisment, în baza Legii nr. 61/1991, polițiștii luând în considerare circumstanțele și impactul asupra copilului.