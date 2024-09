A fost un an dezastruos pentru multi fermieri. Dină Arcadie a pierdut toată producția de cartofi din cauza caniculei şi a ploilor cu gheaţă

"Am băgat câteva sute de milioane şi n-am realizat nimic. I-am abandonat. Am încercat să-i stropim să îi dăm cu piatră de vie. Am renunțat la ei. Cum se vede pe teren", a declarat Dină Arcadie - cultivator.

Seceta extremă aduce scumpiri în lanț

În toată ţara, producţia de cartofi este cu 40% mai mică decât cea de anul trecut. Şi la fel se întâmplă şi cu culturile de grâu, porumb şi floarea soarelui. Milioane de hectare au fost pârjolite de secetă.

Cu toţii vom resimţi pagubele provocate de secetă, ori de câte ori venim în supermarket sau la piaţă pentru a face cumpărăturile. Ne aşteptăm ca preţurile de la raft să crească în perioada următoare pentru alimente de bază, cum ar fi făină, mălai sau ulei, dar şi pentru alte categorii de produse, spre exemplu lactate, carne sau ouă.

"Un 10-15% pe medie cred că probabil cu influenţe mai mari la legume şi fructe. Seceta a cam fost peste tot. Este pe de o parte fenomenul Ucraina care a blocat preţul fermierilor români.Şi puterea de cumpărare foarte scăzută, discutând efectiv despre creşterea preţului la materia primă", a declarat Dragoș Frumosu, expert Industria alimentară.

Sunt așteptate majorări de 15%

"Datorită scumpirii furajelor pentru păsări, animale.Avem majorări de preţ la carne, la toata carnea, fie vită, fie porc, fie pui. Noi preconizăm ce se va duce undeva spre 15%. Deja avem scumpiri la carnea de pui, din săptămână în săptămână, de o lună. Pe coşul zilnic, vor resimţi că vor creşte cheltuielile şi cetăţeanul îţi va da seama că va scoate mai mulţi bani din buzunar", a declarat Cristina Smădu, proprietar carmangerie.

Practic, kilogramul de pulpă de porc va ajunge de la 24 de lei la 27. Iar la pieptul de pui preţul va creşte de la 29 de lei la 32 de lei pe kilogram.

Seceta severă va aduce importuri mai mari. Şi cum şi alte state din Europa au fost afectate de vremea din această vară, ne aşteptăm ca şi acestea să fie mai scumpe. Numai în primele șase luni ale acestui an, România a importat mâncare în valoare de cinci miliarde miliarde de euro.

