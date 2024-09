Cât a ajuns să coste un kg de varză murată în piețe. Secretul pentru conserve delicioase

A fost un an greu pentru cultivatorii de varză. Dar Mircea Pascariu nu s-a lăsat, deşi seceta aproape i-a pus capac. "La varza asta nu a ajuns apă, în ce stare este ea, şi care este irigată. Are trei kilograme".

În Suceava, cifrele vorbesc de la sine: din cauza lipsei de apă, peste 3 tone de varză s-au pierdut la hectar. În pieţe, kilogramul ajunge să coste chiar şi 6 lei, însă gospodarii tot stau la coadă, dacă vor sarmale pe masa de Crăciun. “Când pui mâna pe varză îţi dai seama dacă e pentru tocat sau pentru sarmale. Dacă pun mâna pe ea ştiu care e. Asta e uşoară, pusă pentru murat, asta la fel, asta e deasă şi grea că e coaptă”.

Reporter: Care este secretul să nu se înmoaie varza când o puneţi la murat?

Localnici: Nu mi s-a înmuiat niciodată. Să fie la răcoare. Şi la câteva zile plitocită.

Pentru un butoi de 50 de litri avem nevoie de 40 kilograme de varză, care costă aproape 200 de lei. 20 lei mai dăm pe sare, iar alţi 10 lei pe mirodenii. Cine nu are răbdare, dă bani direct pe varză gata murată: 8 lei kilogramul. "Am curăţat-o frumos de frunze, am pus-o în butoi cu hrean, cu ţelină şi sare. Saramura făcută separat, că dacă punem sarea deasupra se face negru de la sare, dar aşa turnăm numai apă cu sare".

România este pe podiumul producătorilor de varză din UE

Într-un astfel de bazin vor fi puse la murat aproape 6 tone de varză, după care se vor adăuga aproape 5 tone de saramură. Varza murată îngropată astfel, în pământ, poate să reziste chiar şi un an de zile. “Noi, de pe timpuri, am murat varză în căzi de lemn. Durata de viaţă e de 50 de ani, am primit zestrea de la părinţi”, explică Mircea Pascariu, un producător local.

Iarna trecută, cercetătorii din Buzău au reuşită să recreeze unul dintre cele mai vechi soiuri de varză din România, Licurişca, numai bună pentru murat. Reînvierea soiului de varză a fost răsplătită cu o medalie de aur în 2023, la Salonul Inovării și Cercetării.

Cele mai importante bazine legumicole în care se cultivă varza sunt Lunguleţu, Băleni, Matca, Vărăşti şi Colibaşi. România este pe podiumul producătorilor de varză din Uniunea Europeană, cu peste 600.000 de tone anual. Cea mai mare cantitate ajunge la export, în Germania, Spania şi Italia.

