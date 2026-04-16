Un gigant fashion suedez, prezent şi în România, va închide 160 de magazine. Mizează pe comenzile online

Retailerul suedez de fast fashion H&M, prezent şi în România, a anunțat că va închide 160 de magazine în 2026, scrie presa italiană.

la 16.04.2026 , 14:46
Cutremur pe piaţa fast fashion. Aproximativ 160 de magazine H&M urmează să fie închise, pe măsură ce compania își mută tot mai mult atenția spre online.

Decizia nu vine din senin. În primul trimestru al anului, vânzările au scăzut cu 10% față de anul trecut, un semnal clar că lucrurile nu mai merg ca înainte. Martie a adus un mic respiro, cu o creștere timidă de 1%, dar insuficientă cât să schimbe direcția generală.

În culise, H&M investește de ani buni în tehnologie, logistică și digitalizare, încercând să țină pasul cu brandurile născute online și cu ritmul nebun al industriei. În paralel, renunță la cele mai slabe magazine și mizează pe locații mai mari, mai bine poziționate.

În Italia, printre magazinele vizate se află și cel din zona Roma Tuscolana, unde 17 angajați cu contract pe perioadă nedeterminată ar putea fi afectați începând cu 10 mai.

