Constanța are în prezent doar două legături internaționale operate de Wizz Air, iar extinderea rețelei depinde în primul rând de cererea pasagerilor. Într-un interviu acordat Observator , Ian Malin, Chief Commercial Officer al companiei, spune că operatorul monitorizează atent performanța rutelor existente și că o eventuală dezvoltare a aeroportului de la malul mării va depinde de popularitatea destinației.

„Operăm deja două rute către Constanța, din Londra și din Roma. Ceea ce trebuie să se întâmple este ca aceste rute să fie foarte populare. Cu cât devin mai populare, cu atât vom avea mai multă încredere să adăugăm capacitate suplimentară”, a declarat Ian Malin pentru Observator.

Oficialul Wizz Air spune că decizia de a deschide noi zboruri nu depinde doar de compania aeriană, ci și de atractivitatea destinației și de infrastructura disponibilă.

„Există mai mulți factori pe care îi luăm în calcul, inclusiv cererea pasagerilor, infrastructura aeroportului și spațiul disponibil, precum și costurile pentru a aduce mai mulți pasageri acolo.”

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Potrivit acestuia, compania analizează permanent oportunități de extindere, însă orice nouă rută trebuie să poată funcționa pe termen lung.

Interviul integral poate fi urmărit şi în materialul video de mai sus

Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air: - În prezent, oferim două zboruri către Constanța, din Londra și din Roma. Așadar, deja operăm către Constanța.

- Ceea ce trebuie să se întâmple este ca aceste rute să fie foarte populare, așa că îi încurajăm pe oameni să le spună și prietenilor să zboare pe aceste rute. Cu cât devin mai populare, cu atât vom avea mai multă încredere să adăugăm mai multă capacitate.

- Există mai mulți factori pe care îi luăm în calcul, inclusiv cererea pasagerilor, infrastructura aeroportului și spațiul disponibil, precum și condițiile comerciale și costurile pe care le implică aducerea unui număr mai mare de pasageri acolo.

- Toate aceste elemente trebuie analizate pentru a ne asigura că, atunci când adăugăm rute noi, le putem păstra și le putem transforma într-un succes pe termen lung.

- Evaluăm constant această posibilitate. Monitorizăm performanța zborurilor pe care le avem deja acolo și, dacă rezultatele sunt puternice, vom continua să analizăm oportunități, pentru că acest lucru înseamnă o posibilitate de creștere pentru noi.

- După cum am spus, Wizz Air crește rapid și trebuie să găsim oportunitățile potrivite pentru a susține această creștere.