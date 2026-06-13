Aproape 400 de români vor primi 1.700.000 de lei de la Guvern. Actele necesare pentru ajutorul de la stat

Aproape 400 de familii şi persoane singure, în situaţii vulnerabile, vor primi peste 1,7 milioane de lei, ajutoare de urgenţă, a transmis vineri Ministerul Muncii.

Este vorba de persoane care au fost afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accident ori alte situații deosebite determinate de starea de sănătate sau de alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, explică Ministerul.

Cine sunt românii care vor primi ajutoare din partea Guvernului

Astfel, guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de 492.000 de lei pentru 74 de familii și persoane singure afectate de incendii, din 24 de județe ale țării. De asemenea, 17 familii și persoane singure din județele Botoșani și Constanța vor primi ajutoare financiare în valoare totală de 68.000 de lei, pentru a depăși situațiile de necesitate generate de fenomenele meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, Executivul a aprobat și un sprijin financiar de 5.000 de lei pentru o familie din județul Hunedoara, afectată de un accident rutier.

Totodată, suma de 1.158.000 de lei va fi alocată pentru 305 familii și persoane singure din 33 de județe și din municipiul București, care se confruntă cu probleme grave de sănătate sau cu alte situații ce pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială.

În total, Guvernul a aprobat ajutoare de urgență în valoare de 1,723 milioane de lei pentru 397 de familii și persoane singure aflate în situații dificile. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ce acte sunt necesare

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează la nivel național propunerile de acordare a ajutoarelor de urgență și le transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Propunerile de ajutoare de urgență au la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoțite de actele doveditoare, precum și efectuarea de verificări în teren prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile și persoanele singure.